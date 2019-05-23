Медведчук хочет освободить террориста, убивавшего русских солдат

23.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинский националист Николай Карпюк, задержанный в России по обвинению в в убийствах российских военнослужащих в Чечне и приговоренный к 22 годам колонии, должен быть отпущен на свободу.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политик Виктор Медведчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Медведчук, отвечающий за обмен пленными на Украине, заявил, что Карпюк может быть обменян на россиян, содержащихся в украинских тюрьмах.

«Власть должна включиться. Причем не так, как это делала прежняя власть во главе с Порошенко, а реально включиться в переговоры и не торговаться, а ставить задачи и реализовывать для того, чтобы эти люди вернулись домой. В том числе и те, которые вами перечислены и многие те, которые вами не перечислены, но которыми, в том числе и я, этим занимаюсь. Если власть не будет этого делать, то мы все равно продолжим эту работу и постараемся, чтобы господин Карпюк и многие другие вернулись в Украину», – заявил Медведчук.

Напомним, Карпюк в 1994-1995 годах участвовал в боевых действиях в Чечне против федеральных войск на стороне террористических формирований во главе с Асланом Масхадовым и Шамилем Басаевым.

Ранее украинский нардеп и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович пообещал освободить украинского террориста из УНА-УНСО Николая Карпюка из российской тюрьмы.