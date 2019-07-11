Медведчук хочет «вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс»

11.07.2019, Москва, Михаил Рябов

Владимир Зеленский после избрания на должность президента упускает выпавшую ему возможность «вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс».

Об этом в Москве на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил украинский политик Виктор Медведчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактически второй месяц президентства господина Зеленского пошёл, и, кроме популистских заявлений и ничего не значащих высказываний, эта политика – политика диалога, политика взаимоотношений, политика того, чтобы разобраться и вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс, чтобы объяснить людям и дать возможность, во-первых, защититься, то есть гарантии защиты, предложить им то, что повлияло бы на их решение вернуться на Украину, чтобы эти территории перестали быть неподконтрольными со стороны Украины… Пока ответа на этот вопрос нет», – поделился своими переживаниями Медведчук.

Напомним, что в мае в Донецке торжества по случаю пятилетия референдума о независимости республики, не признавшей совершенный при поддержке Запада государственный переворот на Украине, прошли под лозунгом «Наш выбор – Россия».

«То испытание, которое вы прошли и проходите уже пять лет – это говорит о том, что впереди у Донбасса большое будущее. И Донбасс будет процветающим, полноправным субъектом Российской Федерации», – сказала депутат Госдумы Наталья Поклонская, обращаясь к дончанам.

Число сторонников возвращения в состав Украины в ЛДНР колеблется в пределах статистической погрешности – 2%, заявлял ранее Александр Казаков, советник погибшего лидера Донецкой республики Александра Захарченко.

«Я наблюдал это изменение общественного мнения на протяжении четырех лет. Насколько мне известно, сейчас ситуация именно в этом отношении не изменилась. Из вариантов желаемого будущего голос в пользу России, то есть воссоединения с Россией всегда находился в коридоре от 50 до 70%. Причем до 50 с копейками опускался только один раз. В основном коридор был от 60 до 70% – жители Донбасса высказывались за присоединение к России. И эта позиция не меняется. Менялась позиция за независимый Донбасс – она все время росла, от 5-6 до 22-24-х», – говорил Казаков.