Медведчук может скупить ТВ-каналы, но не продаст избирателям себя

25.06.2019, Одесса, Владимир Гладков

Попытка Виктора Медведчука перестать инвестировать в политиков и переключиться на медиа – похвальна, однако успех данного мероприятия под большим вопросом.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат горсовета Одессы Игорь Димитриев.

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«Скупка Медведчуком украинских каналов решение пусть и запоздалое, но правильное. Да, деньги если на что и тратить на Украине, то не на стабилизацию банковской системы и кредитование партнёров. Намного лучше менять информационный фон на месте и поддерживать лояльные политические силы. Хотя есть ощущение, что и эта попытка закончится провалом. Во-первых, все политические проекты Медведчука заканчивались провалом. От СДПУ (о) до недавнего участия в президентских выборах – стоило ему только заняться делом объединения оппозиции, как она развалилась практически на четыре части. Думаю, и тут он может гарантировать результат», – иронизирует Димитриев.

Однако главный, по мнению политика, фактор, который грозит провалом – большое сомнение в способности Медведчука перейти с привычных ему грубых торгово-рыночных мазков к тонкой политической игре.

«В политической работе необходимы совершенно иные походы, не те которыми руководствуются посредники в торговле углеводородами. Это тонкая материя, здесь не получается схемы оплатил-отгрузили. Здесь нужно готовить лидеров общественного мнения, формировать повестку, принципиально, но тонко играть с общественным мнением. И сам Медведчук тоже с этим сталкивался.

Когда-то было издание «Коммерсант Украина». Много лет на дотациях из Москвы. А потом в период майдана в Москве решили получить с этого дивиденды и разместить материал – интервью Медведчука. Так вот, коллектив взбунтовался и пришлось его распускать. Оказалось, что большинство коллектива лютые националисты. Многолетние инвестиции в трубу. У меня нет оснований, что в нулевых кругах за пять лет добавилось профессионализма», – констатировал экс-депутат.

«Вероятнее всего, это очередные выброшенные деньги. Хотя сама идея вкладываться не в кредиты очередному президенту, а попытаться восстановить информационное влияние – это уже большой шаг вперёд», – подытожил Игорь Димитриев.