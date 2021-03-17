«Медведчук – не наш сукин сын, второй Лукашенко» – Ходаковский

17.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Один из лидеров ОПЗЖ, депутат Верховной рады Виктор Медведчук не является пророссийским политиком.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил экс-секретарь Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, отвечая на вопрос о своем отношении к Медведчуку.

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«Это человек, который думает, прежде всего, о себе. Он увидел свободную нишу – электорат, условно говоря, носителей советского сознания, ориентированных на Россию, и просто сделал ставку на этих людей. Этого достаточно, чтобы закрепиться на верхушке политического айсберга, несмотря на распри в их коалиции «За жизнь». Там апеллируют к общечеловеческим ценностям, нашей памяти, общей истории и приобретают флер пророссийскости. Хотя я отдаю себе отчет, что это далеко не так. Просто сейчас им так выгодно», – говорит Ходаковский.

Он называет ОПЗЖ «конъюнктурщиками».

«И я далек от мнения, что «пусть сукин сын, да наш». Никакой он не наш. Этот человек видит свой интерес в ситуации и его мало интересует будущее русского и украинского народов. Он не меряет такими эпохальными категориями, как Путин, который видит в России особую миссию», – считает донецкий политик.

«Такие, как Медведчук, не прочь вылезть на политический олимп Украины, эксплуатируя пророссийскую тематику, но оказавшись там, они постараются сохранить независимость от России. Если предположить, что завтра Медведчук придет к власти, то он будет вести себя ровно так же, как Лукашенко», – резюмирует Ходаковский.