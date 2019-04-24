Медведчук обратился к «своре недоразумений»

24.04.2019, Киев, Игорь Петров

Нынешнее украинское правительство довело страну до глубокого кризиса и должно немедленно уйти в отставку.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И Гройсман, и Климкин, и вся остальная вот эта команда, которую очень часто и заслуженно называют сворой, которая довела страну и людей до того ужаса, в котором мы сегодня живем, уйдет в отставку. Причем не после парламентских выборов, а сейчас потому что если новый президент оставит эту команду, то тогда точно его ничего хорошего не ждет. Даже в том, чего от него ждут в ближайшие 100 дней после вступления в должность.

Эта команда скомпрометировала себя до такой степени, что дальше некуда.

Климкин – это вообще недоразумение на этой должности, и я имею право об этом говорить как человек, который понимает что-то во внешней политике. В той политике, которую должен проводить и реализовывать Климкин по поручению главы государства, как человека, который возглавляет внешнюю политику.

То, что делал господин Климкин, никогда ничем положительно не заканчивалось для Украины, для интересов нашей страны. Поэтому он один из первых должен покинуть не только кабинет свой и правительство», – сказал Медведчук.