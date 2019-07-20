Медведчук опоздал на 7 лет

20.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Никакие автономные или федеративные статусы в составе Украины, ничего, кроме вхождения в состав России, – не застрахует жителей Донбасса от бомбёжек со стороны ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Часто он (Медведчук – ред.) озвучивает правильные идеи про федерализацию Украины, просто для нас, дончан, эти идеи уже отошли в прошлое – да, пять, семь лет назад…

Как украинский политик, претендующий на всеукраинский уровень, я понимаю, почему он это говорит. Просто надо понять, что для дончан поезд этот ушёл…

Мнение дончан нужно учитывать, а оно сейчас никак не рассматривает вариант возвращения на Украину хоть чучелом, хоть тушкой», – заявил Корнилов.

«Очень многие, даже те, кто недавно ещё лояльно относился к Украине, всё равно мечтают о вхождении в Россию, и мы понимаем, почему. Потому что это единственная гарантия того, что Донбасс перестанут бомбить, как не бомбят Крым. Это надо понимать. Никакие автономные статусы, федеративные-конфедеративные никаких гарантий безопасности нам не дают», – добавил эксперт.