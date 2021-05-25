Медведчук расплачивается за предательство избирателей верхушкой ОПЗЖ

Соратники Виктора Медведчука торговали партийным брендом, накануне выборов продавая места в списках ОПЗЖ даже отъявленным русофобам. За такое предательство избирателей теперь расплачивается сам лидер политсилы в условиях репрессий.

Об этом в своем блоге рассуждает экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вокруг Медведчука осталось совсем мало людей, их можно посчитать по пальцам. Скоро уже по пальцам одной руки. Нестор Шуфрич – молодец: он вернулся тогда, когда другие наоборот бросают.

Фракция ОПЗЖ формировалась по квотному принципу и для того, чтобы понять, что фракция не монолитна, не обязательно обладать инсайдами: посмотрите, как голосовали депутаты от ОПЗЖ за отставку министра здравоохранения Степанова – несмотря на то, что лидер партии арестован, фракция дала часть голосов по просьбе Офиса президента. Более того, некоторые партнеры заинтересованы в проблемах для Виктора Медведчука. Юрий Бойко также среди тех, кто не проигрывает, от того, что у Виктора Медведчука неприятности.

Юрий Бойко был на первом суде над Виктором Медведчуком. Недолго. Потом сказал, что у него встреча с партнерами, и он вернется через час, и уехал, некоторые поспорили, что Бойко не вернется, и выиграли.

Партия не может себя защитить, потому что партии фактически нет – это франшиза, где региональные штабы, по своим квотам, были проданы партнерами Виктора Медведчука на местные выборы разным интересантам. Покупатели выбирались по простому принципу – кто больше заплатит. Личность и политическая окраска покупателя в расчет не принималась: в Днепропетровской области, например, областные и городские списки продали известным борцам с русским миром Корбану и Филатову. Примеров много, но главное тут в том, что в результате таких действий влияние на областные партийные ячейки у Виктора минимально, этим и объясняется неспособность ОПЗЖ организовать актив на массовые протесты из-за закрытия трех телеканалов и преследования лидеров оппозиции.

В десяти регионах, на областном уровне, продолжает действовать коалиция между ОПЗЖ и партией власти – Слугой Народа. Вдумайтесь! Лидер партии оппозиции арестован властью, а оппозиция продолжает находиться в коалиции с властью. Дело в том, что если даже центральный аппарат даст команду регионам везти людей в Киев или областным депутатам выйти из коалиций с властью, то эти команды, во-первых, не поймут, а во-вторых – не выполнят. Спрашивается, зачем Корбану выполнять команды Рабиновича, если он уже давно заплатил ему, чтобы действовать у себя в области, как он сам захочет?

Так, как было при Порошенко – находиться якобы в оппозиции, делать бизнес с властью и не попадать под преследования силовых структур, не получилось. В жизни всегда нужно выбирать, и не всегда выбор прост: в данном случае стоило своевременно сделать правильный выбор между деньгами и желанием создать реальную сильную партию, способную выживать в оппозиции и бороться с властью», – рассуждает Царев.