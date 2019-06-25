Медведчук приютил душевнобольного взяточника Киву, которого не смог отмыть даже Аваков

25.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Учитывая непростые личные обстоятельства, жизненные перипетии и «героические» похождения, экс-боевик «АТО» Илья Кива умудрился построить головокружительную карьеру на постмайданной Украине.

Об этом у себя в телеграмм-канале написал киевский журналист Владимир Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Психически больной инвалид 2-й группы Илья Кива, осужденный в 2013 году за взяточничество, стал новым лицом телеканала ZIK. Теперь Илья Владимирович 4 дня в неделю ведет на ZIK авторскую программу, где призывает бороться с коррупцией.

По такому случаю вспоминается передача «Украинский формат», которая вышла в эфир 13 февраля 2019 на канале «NewsOne». Когда я напомнил присутствующему в студии Киве о его бурной коррупционной молодости и поинтересовался, где он взял 115 тыс. гривен (внёс в качестве залога за арестованного сотрудника Подольского райуправления милиции Василия Мельникова) Кива стал вопить, что никогда в жизни не привлекался к уголовной ответственности, а сплетни о его якобы осуждении распускают агенты Путина.

В качестве примера такого агента Кива, полностью подтверждая свой диагноз и 2-ю группу инвалидности, привел меня, объяснив, что я до 2012 года проживал в России, где возглавлял редакцию газеты «Обнинская правда», а сейчас, мол, переехал в Украину и, имея российское гражданство, за деньги оговариваю ближайшего соратника министра внутренних дел Украины», – написал журналист.

«Поэтому заслуживает сочувствия и то обстоятельство, что бывший начальник департамента МВД и брат по разуму министра внутренних дел Авакова не знает, что в Украине существует Единый государственный реестр судебных решений, где, в частности, сохраняется приговор Октябрьского районного суда Полтавы от 24 декабря 2013 года в деле №1622 / 11616/2012, которым Кива Илья Владимирович, 2 июня 1977 рождения, бывший заместитель начальника управления по делам защиты прав потребителей в Полтавской области, был осужден за взяточничество согласно ч.3 статьи 368 УК Украины к наказанию в виде штрафа в размере 10200грн. с лишением права занимать должности, связанные с выполнением полномочий представителя власти в органах государственной власти и органах местного самоуправления на срок 1 год.

Такое мягкое наказание объясняется тем, что Кива, цитирую приговор, «находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом: последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацей личности, является инвалидом 2 группы», – добавил Бойко.

«Вскоре после вступления приговора в законную силу в Украине произошла революция достоинства, поэтому нет ничего странного, что Фортуна свела взяточника Киву с министром внутренних дел Украины Аваковым, который набирал себе команду из осужденных граждан (Гришин, Дейда, Онищенко-Абальмаз, Кива и т.д.). Однако принять Киву на службу в МВД оказалось проблематичным из-за установленного судом запрета занимать должности, связанные с выполнением полномочий представителя власти, действовавшей до 9 января 2015 года. Принять Киву в МВД по фальшивым документам, как это было в случае с Дейдеем или Гришиным (последнему Аваков организовал смену имени и фамилии на Семен Семенченко), не удалось, и поэтому Аваков решил проблему просто – Кива подал в суд заявление о пересмотре его дела «по вновь открывшимся обстоятельствам», попросив отменить приговор.

Но суд не решился пойти на служебный подлог даже под давлением всемогущего министра и ограничился тем, что переквалифицировал преступление с одной «коррупционной» статьи (ст. 368 УК Украины – получение неправомерной выгоды) на другую (ст. 369-2 УК Украины – злоупотребление влиянием), снизил размер штрафа и убрал из приговора дополнительную меру наказания в виде запрета находиться на государственной службе», – сообщил журналист.

«Итак, Кива является официальным коррупционером, осужденным за свое преступление приговором суда. Что, впрочем, не помешало Авакову присвоить душевнобольному взяточнику звание подполковника, назначить его сначала заместителем начальника Главного управления МВД Украины в Донецкой области, а затем – начальником Департамента МВД Украины и советником министра. Ну, а уже с таких высоких должностей – прямая дорога в студии телеканалов и избирательный список партии Медведчука «Оппозиционный блок «За жизнь», – подытожил мини-расследование Владимир Бойко.