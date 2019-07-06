Медведчук проваливает захват телевышки в Киеве

06.07.2019, Киев, Сергей Устинов

Пару недель назад украинские СМИ облетела новость: медиагруппа, связанная с Виктором Медведчуком, пополнилась телеканалом ZIK. А буквально на днях прошла информация о том, что Медведчук купил у олигарха Фирташа 80% принадлежащих ему акций первой кнопки украинского ТВ – канала Интер.

В ответ на это правые привычно заголосили про «реванш», а сторонники бело-синих – о надеждах на переформатирование информационной повестки. Мол, главное, чтобы телеящик оказался в правильных руках, а остальное приложится. Но так ли это?

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После смены собственника на ZIK-е оттуда демонстративно уволилась большая группа «звезд канала» – людей с майданом головного мозга, за последние годы внесших немалую лепту в то, чтобы Украина стала такой, как сейчас – расколотой, нищей и агрессивной к инакомыслию.

Среди хлопнувших дверьми пропагандистов и разжигателей такие яркие бойцы информационного фронта, как фальсификатор истории Вахтанг Кипиани, как журналист «Зеркала недели» Рахманин, ныне идущий в Раду по спискам «Голоса» Вакарчука. В этом же списке Татьяна Даниленко – жена известного всем фронтмена Майдана Мустафы Найема. Но, безусловно, самый яркий представитель пропагандистской номенклатуры в этом списке Остап Дроздов – тот самый, который годами последовательно призывал к отделению Крыма, который «мешает строить украинскую Украину», разжигал донбассофобию, а в качестве вишенки на торте выгнал из студии им же приглашенного эксперта – за то, что тот посмел говорить на русском языке.

Собственно, в увольнении самоназначенной «совести нации» сенсации нет. Они это делали и раньше, до майдана, в тех случаях, когда СМИ, где они работали, доставались «врагу». Интересно другое – реакция на произошедшее со стороны нового начальства. В частности, если верить Дроздову, новый формальный собственник ZIK-а Тарас Козак пытался отговорить его от увольнения, всячески льстил и предлагал «полную творческую свободу» – говори, что хочешь, приглашай кого хочешь, никаких ограничений. Иначе говоря, если бы наш герой не хлопнул дверью, та же самая разжигательская шарманка продолжала бы выходить на канале – только теперь уже – на деньги Медведчука.

Ну, а чтобы всем окончательно стало понятно, что случившееся – не досадный сбой в программе, а закономерность, вместо уволившегося Дроздова на ZIK пригласили Юлию Литвиненко – ярую порохоботку с канала Порошенко «Прямой». Последний раз она засветилась в качестве технического кандидата Порошенко на президентских выборах, где обливала грязью конкурентов бывшего гаранта и продвигала его же протухший набор тезисов – армию, мову, томос, и тд. Стоило ли Медведчуку покупать канал, чтобы поменять Дроздова на Литвиненко – вопрос, ответ на который можно считать риторическим.

Тут стоит отметить, что на других каналах, связываемых с Медведчуком, – картина та же. За исключением Лукаш и Портнова мы не видим на экранах каких-то ярких и знаковых для антимайдановски настроенного электората фигур. Зато в эфире много-много-много самого Медведчука, а также формального главы партии «За життя» Вадима Рабиновича, и с недавних пор нового ландскнехта партии – Ильи Кивы.

Временами складывается впечатление, что вся мощь медведчуковского инфопула направлена на решение единственной задачи – отбеливания репутации экзотического «социалиста». Иначе, чем обьяснить тот факт, что первым видимым изменением в сетке вещания уже упомянутого канала ZIK после покупки его партнером Медведчука Тарасом Козаком стало появление там авторской программы «Запитай Киву». Это притом, что Кива буквально живет на остальных каналах этой же группы – Ньюсван и 112.Украина.

Но Бог с ним, с Кивой. Гораздо важнее другое. Классик социальной философии сформулировал правило – нельзя жить в обществе и быть свободным от него. Что это значит в переводе на язык медиа-реальности? В условиях, когда общество погрузили в определенную пропагандистскую матрицу, каналы как таковые выполняют функцию лишь ретрансляторов запускаемых в общество мыслевирусов. И без переформатирования самого идеологического поля, без формирования общественного запроса на другие идеи, можно скупить хоть все телеканалы разом – выдаваемый ими на гора продукт будет тем же, что и при старых собственниках. Разве что риторика может слегка смягчиться.

Что мы, собственно, и видим на примере каналов Медведчука.

Никакого «реванша» тут, как вы понимаете, и близко нет. В студию как на работу ходят те же самые одиозные персонажи, что и годами ранее, когда на небосклоне Ньюсвана и 112-Украина ярко сияла звезда Дмитрия Гордона, в тех же количествах, как сейчас Ильи Кивы.

Да и какие такие идеи пропагандируют каналы Медведчука? На том же Интере подчеркнутый пиетет к советской версии 9 мая соседствует с пропагандой милитаризма в исполнении пропагандистов Цаплиенко и Бочкалы.

А на 112-Украина и Ньюсван через день ходит пиариться Билецкий. И это ведь именно на канале Медведчука известный всем Мосийчук побил палкой «ватного» блогера Семченко. Причем, ведущие канала недвусмысленно продемонстрировали редакционные приоритеты – Мосийчук в студии остался, а «ватника» уговорили выйти вон.

Зачем каналам Медведчука Билецкий и Мосийчук в эфире? Какие такие идеи они несут в массы? Неужели идеи мира, который, как нас уверяют, продвигают Медведчук и его замечательная партия? Да, сейчас выборы, и можно говорить о зарабатывании денег на политрекламе, но соображения медиагигиены все-таки важнее. В конце концов, зарабатывать деньги можно и на Аграрной партии Поплавского.

Еще один, пожалуй, самый важный момент. Если у тебя много лишних денег и тебе их не жалко потратить на телеканал, можно стать владельцем оборудования, студий, монтажных и телечастот. Но телевидение – это, прежде всего, люди. Которые снимают сюжеты, пишут тексты, которые затем озвучивают с экрана. Люди, которым доверяет или не доверяет телезритель. В этом смысле хозяевами украинских СМИ уже давным-давно являются никакие не олигархи, а «коллективный Сорос». Беру в кавычки, потому что не в фамилии конкретного грантодателя дело. Да и не он один там правит бал. Это скорее красивое обобщение.

На деле выросло уже два поколения украинских журналистов и на подходе третье, чей взгляд на стандарты профессии, на то, как устроен мир, на то, как должен выглядеть общественно-политический идеал, кто друг, а кто враг, что хорошо, а что – зашквар, сформированы западными грантовыми организациями. Немало вложившимися в журналистское образование, фактически контролирующими союзы журналистов и журфаки в университетах, печатающими учебники и методички по «журналистской этике», по которым учится молодежь. Создавшими для этой молодежи сайты типа Телекритика и Детектор медиа, чтобы давать команду «Фас!» на вышедших за установленные спонсорами флажки. И именно сформированные в этой среде люди пополняют купленные Медведчуками редакции и работают в них.

Фактически в стране создана идеальная чисто колониальная модель, в которой воспитанные условным «Соросом» журналистов кормят условные «Ахметов» или «Медведчук».

Нетрудно заметить сходство такой модели с колониальной экономикой, где на периферии размещаются сборочные цеха, а из метрополии идут стандарты качества и технологии. Квалифицированные же специалисты, если и готовятся на месте, то строго по стандартам метрополии. В силу сочетания обьективных и субьективных факторов, работники «фабрик смыслов» в нынешней Украине стали одной из тех прослоек, где процент упоротых максимально высок. Работая идеологической обслугой, ты сам инфильтруешься той пропагандой, которую производишь.

Не стоит удивляться тому, что конъюнктурные задачи, которые ставят перед телеканалами их владельцы, сплошь и рядом входят в прямой когнитивный диссонанс с содержимым голов журналистов, работающих с фигой в кармане. Как те журналисты в 2013-м-2014-м, работая на Януковича, в нерабочее время бегали с продуктами на майдан.

Вывод тут предельно прост. Чтобы восстановить завод, начинать надо с возрождения профтехобразования для рабочих и технических вузов для подготовки инженеров.

Телевидение и СМИ в целом – это такая же технологическая цепочка, как и металлургический или химический комбинат. А, значит, если вы хотите другое информационное пространство – начинайте подтягивать туда людей с другим содержимым голов. И вкладывайте деньги в подготовку для них соответствующей смены.

Увы, все это выглядит сегодня как совершенная фантастика. Потому что единственным горизонтом для новых медиа-собственников, похоже, является наличие себя любимых на экране. Ярко иллюстрирует последствия подобного подхода абсолютное неумение осколков Партии регионов работать с «улицей» и структурами, имитирующими гражданское общество. В сфере, связанной с медиа, среди десятков разнообразных «институтов массовой информации» и «медиаправа», – структур, связанных с экс-регионалами нет вообще.

И когда на этих самых экс-регионалов спускают собак, они остаются полностью имиджево беззащитны, что мы видели на примере давней истории с Вадимом Титушко. Причем, внешне это выглядит как конфликт политиков и «гражданского общества».

Но у «тех» регионалов хотя бы Титушко был. А что сейчас?

Вот совсем свежая история с избиением в Киеве порохоботами журналиста активно топящего «За життя» издания Страна.юа. Где толпы активистов «За життя», митингующие под офисами Порошенко с требованием извиниться перед журналистами и осудить нападение? Где депутаты «За життя», блокирующие трибуну Рады с теми же требованиями? Где эти же депутаты, призывающие бойкотировать каналы Порошенко до тех пор, пока виновные не понесут наказания? Наконец, почему пресловутые «каналы Медведчука» не вопят об этом инциденте каждый день, как вопили грантовые СМИ о скандале с Титушко, начиная и заканчивая этой темой выпуски новостей?

Наверное, телеканалы Медведчука молчат об этом по той же причине, по которой обходят вниманием тему политзаключенных режима Порошенко. Хотя могли бы брать пример с промайданных СМИ с их истерикой о Савченко, Сенцове, Клыхе и им подобным. Мы видели депутатов-майданщиков в белых футболках с надписью «Free Savchenko». Но мы не видели депутатов от «За життя» в футболках «Свободу Ефремову!». Или Вышинскому. Или Муравицкому. Как не видели мы соратников Медведчука, демонстративно покидающих студии телеканалов из-за присутствия там агрессивных пропагандистов вражды и ненависти.

Избиение журналиста «Страны.юа», как и нападения на журналистов Шария не стало для бело-синих политиков медиа-поводом ни для чего.

Так что все верно: тот, кто игнорирует своих журналистов, рано или поздно будет кормить чужих и заискивать перед ними. И тогда без разницы, сколько каналов купит Медведчук – результат будет такой, как будто этого и не было.