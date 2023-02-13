Медведчук: Путин не хотел включать Донбасс в состав России

Владимир Путин не хотел включать Донбасс в состав России, рассчитывая, что ЛДНР вернутся в украинскую юрисдикцию, но на правах субъектов федерации, как это предусматривали Минские соглашения.

Об этом возвращенный по обмену на террористов из запрещенного формирования «Азов» олигарх Виктор Медведчук заявил в эфире белорусского телеканала СТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу вам сказать, что Порошенко и в разговоре со мной неоднократно говорил: скажи ему, пусть заберет. На что он получил ответ. В те годы Путин постоянно подчеркивал в официальных интервью, что Донбасс – это Украина. Когда президент РФ Владимир Владимирович Путин говорил, что Донбасс – это Украина, Порошенко пытался от него сдыхаться. Потому что он понимал, что Донбасс ему не нужен», – сказал Медведчук.

По его словам, Порошенко не хотел урегулировать донбасский конфликт из политических соображений, потому что понимал: там за него никогда не проголосуют.

«Я хорошо знаю настроения Порошенко. Хочу с вами поделиться. И в 2014, и в 2015 Минские соглашения могли быть выполнены по одному щелчку. Верховная рада тогда могла сделать все по желанию Порошенко. Тогда был принят закон о местном самоуправлении и об амнистии. Но Порошенко понимал, что эти территории за него никогда голосовать не будут. У него появилась пассивность и апатия. Настроение урегулировать у него были и в 2015, и в 2016. В 2018 в одной из бесед он сказал мне: все, эту историю надо заканчивать, мне надо в следующем году выиграть президентские выборы, а потом все урегулируем», – утверждает Медведчук.

В 2018 году сам Медведчук, будучи в статусе представителя Киева на переговорах по Донбассу, утверждал, будто в ЛДНР до 50% поддерживали возвращение в состав Украины.

Эти данные опровергались в руководстве ДНР.

«В соответствии с опросами наших московских коллег, количество жителей ДНР, которые готовы в том или ином виде – речь идёт о возвращении на Украину в виде какой-то широкой автономии, конфедеративных началах – не превышает 15%. Эту цифру я могу точно назвать, хотя социология у нас закрытая, но раз уж начинают выбрасывать всякую чушь… Все остальные делятся на тех, кто хочет присоединиться к России или отстаивает независимость. Этот опрос проводили мастера экстра-класса», – утверждал тогда советник главы республики Александр Казаков.