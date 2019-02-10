10.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Во время обмена пленными между ЛНР и Украиной в 2015 году, к линии разграничения вблизи Дебальцево выехал танк и направил свою пушку на участников обмена.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал украинский политик, председатель политсовета партии «За жизнь» Виктор Медведчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я в 2015 году забирал людей из Дебальцево, их построили, я подошёл к ним, там было много российской прессы, украинской не было. И вот стоит колонна в сто человек. Я подошёл, пообщался с ребятами.

И вот стоим мы: один из руководителей Народной милиции Луганска, ещё кто-то из администрации – нас четыре человека. Стоим и ждём, пока приедут минёры и проверят дорожку, по которой мы должны пройти – никто разминированием не занимался, просто проверить», – начал Медведчук.

По его словам, в этот момент появился танк, направил пушку в сторону людей, а стоящие рядом с председателем украинской партии офицеры ЛНР начали рассуждать о том, получили ли луганские военнослужащие жалование.

«И тут из села, с той стороны трассы, выезжает белый выкрашенный танк, и начинает поворачивать пушку в нашу сторону. Стоят этот руководитель афганцев Луганска, стоит это начальник милиции, и ещё Николай из администрации. И начальник милиции спрашивает: «Николай, а ты не знаешь, этим (называет часть) зарплату вчера выплатили?». Я сначала думал, что меня разводят, но потом увидел, что это не шутки. Но тот ответил: «Вроде, должны были выплатить», и посмотрел с какой-то тревогой.

Я потом эту историю рассказывал друзьям. Одни смеялись, другие говорили: «Ну, это же вообще… Там возможно всё что угодно». Да, всё что угодно», – рассказал киевский политик.