Медведчук рассказал о двуличности Лукашенко

24.04.2019, Киев, Игорь Петров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще в начале марта заявлял в личной беседе, что Владимир Зеленский выиграет президентские выборы, хотя публично уверял, что самые высокие шансы на победу у Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский представитель на переговорах по судьбе Донбасса в Минске Виктор Медведчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу господина Лукашенко, с которым я встречался в начале апреля, я тогда заявил в интервью, что он единственный, кто еще где-то в начале марта (вдумайтесь!) заявил о том, что во второй тур выйдет Порошенко и Зеленский.

Я хочу вам сказать, что, если вы вспомните 1 марта и поднимете прессу, никто из политиков, политологов и экспертов не мог предсказать, что это будет так. Он это сказал с уверенностью. И я, кстати, об этом потом заявил.

И вот когда мы с ним встречались, я пошутил, потому что пресс-служба потом дала это интервью, кстати, ваш канал давал по поводу этой встречи, когда я сказал: «Я сейчас встречаюсь с Александром Григорьевичем, я первый гражданин Украины, который узнает, кто будет президентом в Украине, потому что Александр Григорьевич точно знает».

Так вот, он мне тогда сказал, что это будет Зеленский. Но, естественно, он попросил, чтобы я этого не говорил. И журналисты белорусские меня спрашивали, и в Украине, я отказался говорить, но сегодня я могу сказать, что тогда, на этой встрече четвертого апреля он сказал, что президентом будет Зеленский», – сказал Медведчук.