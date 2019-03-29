Медведчук раздолбал Вилкула за прогибание под американцев

29.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Кандидат в президенты Украины Александр Вилкул, которого многие считают представителем юго-востока страны, на самом деле таковым не является, а в случае своей победы, он так же «прогнется» под Запад, как это сделала нынешняя власть.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил украинский политик Виктор Медведчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть определенные лица, которые ассоциируются, но я подчеркиваю, они только ассоциируются, но ничего общего они не имеют с юго-восточным электоратом. Это были господа Мураев и Вилкул, сейчас остался один Вилкул, так как Мураев снялся в его пользу. Я хочу сказать – это заблуждение о том, чтобы считать господина Вилкула представителем юго-востока. И то, что он определенные годы своей жизни работал и прожил в Днепропетровске, это еще не означает, что он является представителем тех людей, которые живут сегодня на юго-востоке Украины.

Если говорить о его плане по миру, который он считает, что этот мир могут принести в Украину только США, которые должны договориться или заставить РФ реализовать этот мир. Или говорить о том, что он собирается это делать вне интересов или вне участия представителей Донецка и Луганска, то можно сразу отнести его к тем кандидатам, которые не хотят мира и блефуют на настроениях граждан для того, чтобы получить дивиденды через доверие людей на этих выборах.

Ничего общего у господина Вилкула сегодня с электоратом юго-востока не существует. Более того, господин Вилкул, я хочу напомнить, был членом команды господина Януковича, работая губернатором Днепропетровской области, вице-премьером и отстаивал этот евроинтеграционный и натовский угар, который извергался тогда властью и командой Януковича, куда они шли безальтернативно, а потом почему-то остановились в 13-м году. В результате вы помните, чем это закончилось для Украины», – заявил Медведчук.