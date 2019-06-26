Медведчук тащит в Раду своего брата – по округу на Луганщине

26.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Брат политического лоббиста и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука Сергей Медведчук баллотируется в Верховную Раду по мажоритарному округу № 105 Луганской области от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Центризбиркома.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Согласно личных данных, Сергей Медведчук родился 25 марта 1959 года в поселке Абан Абанского района Красноярского края, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, президент ООО «Керамбуд», член политической партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», проживает в Киеве, судимость отсутствует.

В своей предвыборной программе Сергей Медведчук одним из первых пунктов предлагает «введение моратория на поднятие вопросов, которые раскалывают страну».

Также, согласно программе, он исповедует политику «экономического прагматизма» и предлагает восстановление торгово-экономических связей с Россией и странами СНГ.

Виктор Медведчук входит в первую десятку избирательного списка партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Также в списке этой партии находятся 11 людей, связанных с серым кардиналом Киева при нынешнем мэре Виталии Кличко Вадимом Столаром, включая и его самого, а также одиозный националист Илья Кива, которого связывают с главой МВД Арсеном Аваковым.