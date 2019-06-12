Медведчук: Украинская экономика рухнет раньше, чем придёт мир на Донбасс

12.06.2019, Киев, Владимир Гладков

В первые сто дней от нового украинского президента народ ждёт лишь начала мирного процесса в Донбассе и снятия депутатской неприкосновенности – в то время, как в стране продолжается глубокий социально-экономический кризис, с которым необходимо срочно бороться.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Социология мая месяца, апреля конца, она показывает, что президент должен сделать за сто дней, вы же помните? Три социологических центра сказали, на первом месте что? Отменить неприкосновенность народных депутатов, судей, президента – первое место. Второе место, где у нас? А на втором месте: вступить в прямые переговоры с Донецком, с Луганском по вопросу мирного урегулирования, да? А третье место: освободить удерживаемых лиц как в Донецке и Луганске, так и в РФ. Вот вам подход того, что ждут люди. Согласен я с этим? Не совсем.

Я считаю, что у нас есть масса социально-экономических проблем. Мы должны решать вопросы по тарифам, мы должны решать вопросы по радикальному изменению экономического курса. В той парадигме, в которой действует сегодня экономическая система Украины, мы дальше не протянем: ну ещё полгода, ну ещё год. Мы находимся в глубоком кризисе», – констатировал Медведчук.