01.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, СМИ, Украина
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Медведчук в овечьей шкуре скупает все телеканалы – депутат

Информационное поле Украины постепенно переходит под контроль Российской Федерации.

Об этом на заседании согласительного совета Верховной рады заявил глава фракции  «Самопомощь» Олег Березюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы теряем информационное поле. Медведчук скупает все телеканалы, какие может – надо забивать голову людям, пояснять, как будет хорошо. И никто сейчас на это не реагирует так же, как никто не реагировал на деятельность того же Медведчука 2,5 года когда он скупал другие телекомпании и при этом летал на консультации в Москву. Это волки в овечьей шкуре», – сказал он.

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