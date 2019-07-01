Медведчук в овечьей шкуре скупает все телеканалы – депутат

01.07.2019, Киев, Игорь Петров

Информационное поле Украины постепенно переходит под контроль Российской Федерации.

Об этом на заседании согласительного совета Верховной рады заявил глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы теряем информационное поле. Медведчук скупает все телеканалы, какие может – надо забивать голову людям, пояснять, как будет хорошо. И никто сейчас на это не реагирует так же, как никто не реагировал на деятельность того же Медведчука 2,5 года когда он скупал другие телекомпании и при этом летал на консультации в Москву. Это волки в овечьей шкуре», – сказал он.