Медведчук: Зеленский начинает с того, что привело Порошенко к краху

12.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Встреча украинского политика Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным по поводу освобождения арестованных за нарушение госграницы украинских моряков вызвала истерику у пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко, которому не удалось лишний раз пропиариться и на этой теме.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политик Виктор Медведчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, Медведчук заявил, что будущий вероятный президент Зеленский уже перенимает методы бьющегося в агонии Порошенко.

«Конечно, из себя господина Порошенко вывела моя последняя встреча 4 апреля с президентом Российской Федерации господином Путиным, где мы обсуждали вопрос освобождения 22-х моряков и двух сотрудников СБУ.

То, что заявил Порошенко по поводу моей эффективности, это вопрос риторический. С декабря 2014 года я организовал освобождение 485 граждан с Донецка, Луганска и Российской Федерации. Более того, если говорить о том, что с двух сторон по линии соприкосновения домой вернулось около 800 человек, то это, наверное, и есть характеристика эффективности Медведчука как переговорщика по освобождению граждан.

Он (Порошенко – прим. ред.) категорически не соглашался на обмен второго этапа «всех установленных на всех установленных», сегодня это 62 на 185, кстати, такой обмен можно провести за 3-5 дней. Так вот, после отказа со стороны Порошенко, я заявил, что в работе гуманитарной подгруппы принимать участие не буду. Это было в мае прошлого года. В течении года я не ездил в Минск по одной простой причине: я увидел, что киевская власть во главе с Порошенко категорически против освобождения своих граждан, возвращения их домой и в семьи.

И поэтому когда пошла информация о моей встрече с Путиным по поводу освобождения моряков, это, конечно, в очередной раз возмутило Порошенко, что это не он, возмутило, что это не по его просьбе или не по его поручению, и бешенство, которое продолжается уже несколько недель, нашего президента, во-первых, связано с избирательной кампанией, а во-вторых, сначала с приездом в Москву на встречу к Медведеву, потом встреча моя с Лукашенко по вопросу мирного урегулирования на Донбассе, и встреча с Путиным – вот это и подвело тот итог, после которого началась агония. Она идёт уже продолжительное время, это агония власти, которая уходит. Это агония человека, который ничего не сделал, более того, не хотел этого делать и не желает это делать даже в оставшееся для него время», – отметил он.

Также политик подчеркнул, что ни Порошенко, ни Зеленский, не желают вести диалог напрямую с провозглашёнными республиками Донбасса, не считая это значительным. Кроме того, по его мнению, нет сомнений в том, что «кандидата Зе» также курируют Штаты.

«Ну вот именно поэтому, что ни один, ни второй не собираются говорить с Донбассом и устанавливать мир, наша партия и заявила, что не будет поддерживать ни Порошенко, ни Зеленского. А то, что заявляют сегодня в окружении Зеленского – это очередной этап, то, что было заведено при Порошенко – русофобия и антироссийская истерия. Потому что когда говорят, что они не будут разговаривать с Донбассом, года говорят, что они не собираются идти ни на какие уступки, когда они выступают против автономии и рассказывают, что это, видите ли, в их понимании, как это было заявлено одним из членов команды Зеленского в интервью «ВВС», сегодня опубликованном, где он говорил, что «мы не собираемся ни передавать в аренду, ни дарить, ни продавать наши земли».

Почему автономия в составе Украины ассоциируется с такими понятиями? Это свидетельство того, что человек, который об этом говорит или не понимает, о чём идёт речь, когда говорят «автономия», или не понимает, о чём идёт речь, когда употребляются такие термины как «аренда», «покупка» или «уступки какого-либо рода». Это свидетельство того, что в команде Зеленского, за его спиной стоят представители Соединённых Штатов Америки, команда Сороса и именно в его окружении были замечены представители этой команды, которые, мне кажется, уже взяли бразды управления по отношению к кандидату в президенты Зеленскому, в свои руки», – резюмировал Виктор Медведчук.