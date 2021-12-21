«Медведчука бессмысленно обвинять без его подельника Порошенко» – Монтян объяснила логику Зе-правосудия

21.12.2021  18:26 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Донбасс, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Судебный произвол, Украина
Новости Украины

Подозрение, предъявленное экс-президенту Петру Порошенко – это логичный шаг, с точки зрения Зе-власти, после принятых мер в отношении Виктора Медведчука, поскольку совершенно очевидно, что частное лицо не могло торговать с ЛДНР без участия высшего руководства Украины.

Об этом в эфире телеканала «Звезда live» заявила известный украинский юрист Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подозрение, предъявленное экс-президенту Петру Порошенко – это логичный шаг, с точки зрения Зе-власти, после...

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«Кроме как подельником Медведчука – Петя не может быть вообще никем. И Медведчука бессмысленно в чём-то обвинять, если у него не будут подельниками Поршенко, Демчишин… И ещё Грицака в этой компании не хватает. Вот, вместе их и можно как-то привлекать по этому угольному делу.

Порознь – это бессмысленно, потому что Медведчук был никто и имя его было никак, он не был ни президентом, ни депутатом, он был просто частным лицом, кумом Путина, и не более, и привлекать его одного, не привлекая высшее руководство Украины, было бы абсурдно», – привела адвокат логику власти.

«Даже наши суды отказываются что-то делать по делу Медведчука, если не привлечён Порошенко, потому что это абсурдно. Как частное лицо Медведчук обвиняется в таких вещах, и одновременно не обвиняется в них высшее руководство Украины? Он что – сам от своего имени торговал с ЛДНР? Это же полный бред.

Поэтому и пришлось, наконец-то, привлекать Порошенко, без него просто никак, а сколько может сидеть Медведчук? Уже терпение у всех заканчивается, уже все сроки проходят, вот поэтому и решили привлечь Порошенко. Ну и заодно попиариться, что вот – удрал.

А поскольку это было неожиданно для Порошенко, то он на всякий случай поехал выяснить, сами ли Зеленский и сотоварищи это чудят, или это уже коллективный Запад решил, что пришло время Порошенко за что-то там ответить и куда-то там, возможно, сесть», – предположила Монтян.

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