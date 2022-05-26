Медведчука нужно повесить – Стрелков

26.05.2022  03:05 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Находящийся в застенках СБУ украинский политик Виктор Медведчука должен быть повешен за годы дезинформирования российского руководства.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Как по мне, это такая мразь, которую за соучастие в дезинформировании российского руководства не то что выменивать на каких-то «азовцев», его просто надо было повесить. Знаете, агент-двурушник. Конечно, в первую очередь, он работал на себя.

Мне приходилось сталкиваться с такой категорией и даже работать с ними. Бывает, что просто других нет или не обойдёшься без них в какой-то момент. Но презирали и ненавидели их все, и кончали они все рано или поздно плохо. В той же Чечне или обычные боевики убивали, либо и мы с ними были не очень вежливы.

Поэтому Медведчук – это такой агент-двурушник, который пытается нажиться, продавая всех всем. Ценностей у него не то что ноль, а в огромный минус», – сказал Стрелков.

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