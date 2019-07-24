Медведчука распиарил не визит в Москву, а визг свидомых СМИ – политолог

24.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Визиты лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Москву не являются главной причиной успешного участия в досрочных парламентских выборах, где эта политсила набирает 13 процентов голосов.

Об этом в эфире YouTube-канала «Topinform» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ничего радикального не поменялось после их поездки», – сказал Погребинский.

«То есть я правильно понимаю, что ваш месседж в Россию о том, что «ребята, не надо пиарить Медведчука и «Оппозиционную платформу» на своих ток-шоу, это бессмысленно, потому что не даёт никакого рейтинга» …» – начал ведущий.

«Я не знал заранее, что это не даст никакого рейтинга, я это узнал просто по результату», – признался эксперт.

«Что может быть, что эти поездки дали: во-первых, дали напоминания о том, что если вы хотите голосовать за какую-то пророссийскую силу, то голосуйте за этих, и если люди, которые эту команду не любят, проголосовали за список Ахметова и Шария (он просто на этом поле, не вдаваясь в детали, поскольку его эффект близкий эффекту Зеленского, это другое), то эти поездки дали включение фигур [лидеров ОПЗЖ Медведчука и Бойко] в повестку дня перед выборами.

Мы видели, что упоминания этих фигур в опросах существенно выросло, они были в тени – кто смотрел «112», к ним уже привыкли и не обращали внимание на Медведчука и Бойко, а когда они поехали, все каналы показали, в том числе даже «плюсы» [канал олигарха Коломойского «1+1»]. И это – поместить конкурентов на очки в повестку дня за неделю до выборов (Медведчук был за неделю в Европарламенте, а потом в Питере) – я считаю, что это добавило процент-полтора», – заявил Погребинский.