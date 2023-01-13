Медведчуковцев лишили мандатов. Переобувшийся Бойко пал ниже плинтуса

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Верховная рада досрочно прекратила полномочия депутатов от «ОПЗЖ» Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Андрея Аксенова.

Проголосовавших против или воздержавшихся – в зале не нашлось, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Заседание с первых минут приняло характер балагана. К трибуне прорвались депутаты «Европейской солидарности», которые начали требовать, чтобы голосование за лишение мандатов началось немедленно. Подопечные Петра Порошенко опасались, что, если бы пленарный день, согласно повестке, начался с закона об «Энергоатоме», к которому было пара сотен поправок, данный вопрос просто не успели бы рассмотреть, на что, по мнению «Евросолидарности», и рассчитывала правящая партия. После нескольких попыток изменить повестку, пикетчики добились своего.

Так, голосованием были лишены мандатов депутаты Виктор Медведчук, Тарас Козак, Андрей Деркач, Ренат Кузьмин и Андрей Аксенов. Формально первых четырёх лишили депутатства, в связи с потерей украинского гражданства.

Если последнего не тронули по причине онкологии, то за остальных голосовали персонально по каждому.

В ходе выступления звучали традиционные клише об «агентах» Кремля, ФСБ, Путина и т.д.

Однако по-настоящему знаковым стало выступление одного из лидеров «ОПЗЖ», переобувшейся в «Платформу за жизнь и мир» Юрия Бойко, который однозначно поддержал лишение мандатов бывших коллег. При этом, в первую очередь, Бойко отметил своих оппонентов-критиканов, за спиной которых не менее «региональное» прошлое.

«Я лично помню одного из предыдущих выступающих, который несколько лет назад с таким же комсомольским задором выступал за создание в Одесском городском совете фракции «За Януковича». Я не шучу, это так и было, он так ее называл – фракция «За Януковича», он ее возглавил. А потом еще был «Одесса – русский город», «Родной язык – русский» и так далее, другие сентенции. Я также помню народного депутата, который сегодня, выходя на трибуну, надеется быть настоящим патриотом. Я его помню в другом виде. Он был бизнес-партнером такого себе заместителя секретаря Собеза Сивковича, вместе с которым они забрали у бизнесмена телевизионный канал, который сегодня претендует на звание самого патриотичного», – напомнил парламентарий, имея в виду депутата «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко и «слугу народа» Данила Гетманцева.

При этом он горячо поддержал лишение мандатов своих бывших «побратимов».

«Сегодня 24 февраля разделило политиков на две части. Все те, кто со мной остался в зале, работал с этого дня над принятием законов, которые обеспечивают возможность нашей стране выстоять, они все остались, они работают на Украину и борются с российской агрессией. Те, кто покинул страну 24 февраля, для нас не существуют. И наша группа поддерживает забрать мандаты у тех людей, которые 24 февраля бежали из страны. Это наша позиция, и мы ее будем придерживаться», – подчеркнул Бойко.

Позже в кулуарах депутат ещё раз подтвердил своё отношение к принятому парламентом решению.

«Сегодня были лишены мандатов ряд депутатов, которые уехали из страны после 24 февраля. В принципе, это правильное решение, потому что все, кто остались в стране и борются за то, чтобы страна выдержала российскую агрессию, работают, это действительно патриоты. А те, кто уехали, не достойны быть народными депутатами», – сказал Бойко.

Глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия с радостью объявил, что Верховная рада очищается от «фанатов Путина».

«По состоянию на сегодня 10 депутатов потеряли мандаты. 6 – от ОПЗЖ и еще 4 – с их политической орбиты. Будет еще больше. Но законным и конституционным способом. Он длиннее, чем нам самим хотелось бы. Зато не дает коллаборационистам шансов на обжалование», – пообещал Арахамия.

Подавляющее большинство мнений сходится на том, что за пафосными речами об «очищении» украинского парламента, спектакль был разыгран командой Зеленского для того, чтобы подсадить на крючок оставшихся депутатов «ОПЗЖ». Теперь в случае любого неповиновения их могут попросту вышвырнуть, и перфомансы, вроде сегодняшнего лизания башмаков со стороны Бойко, уже не помогут.

Речь Юрия Бойко очень оценил экс-депутат Рады, бывший боевик террористического «Азова» Игорь Мосийчук, который согласился, что теперь остатки «ОПЗЖ» становятся марионетками «слуг народа».

«Теперь я видел всё! Мастер-класс по пожиранию крыс крысами. Юра Бойко, тот, который летал в Москву и приволок на Украину войну, не только проголосовал «ЗА» лишение Деркача, Медведчука, Козака и Кузьмина мандатов, но еще и выступил с «обличительной речью», гневно осуждая соратников… Не в те времена Юра родился, ох не в те… ему бы в 1937 работать… цены бы не было… А так ожидаем, что Юрик скоро ради сохранения мандата и места у корыта, собственную попу в эксплуатацию на Банковую сдаст…» – написал Мосийчук в своём тг-канале.

Не менее категоричен и вышеупомянутый депутат Алексей Гончаренко.

«Нардеп ОПЗЖ Бойко говорит, его лишенные мандатов коллеги недостойны быть народными депутатами. Ой как быстро переобулся. Действительно, они не достойны. Бойко тоже. Он не заслуживает такого доверия и также должен быть где-то вне Совета. Скажу так. Кто бы сейчас ни пытался перекраситься в полете – вы, проклятые ОПЗЖ, привели сюда войну и стали опорой для надежд Путина. И вас здесь не будет, как и Путина. Точка», – заявил Гончаренко.

Экс-депутат Верховной рады нацист Борислав Береза отметил, что методы офиса Зеленского грязные, но действенные.

«Все остальные народные депутаты ОПЗЖ могут не трястись и не переживать. Власть не лишит их мандатов, пока они вместе со “слугами” голосуют за все хотелки Офиса президента. Хороший крючок. Надёжный. Циничный и аморальный поступок 11 месяца полноценного вторжения, но эффективный для ОП. О чести, морали и порядочности на Банковой предпочитают не задумываться», – оценил Береза.

Депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, считает, что это только начало.

«Пять предателей и коллаборационистов лишены мандатов. Но наша задача – бОльшая. Эти люди должны понести уголовную ответственность за измену. Все, кто завел в парламент тех, кто в 2014 бежали в Москву, также должны нести ответственность. Ну, и ключевое, все «Опзжсты» должны понести политическую ответственность. Избавиться от руководящих должностей в комитетах. Потерять мандаты и уйти прочь. А сегодня – Казак, Кузьмин, Медведчук, Аксенов, Деркач потеряли мандаты депутатов», – написала Геращенко в своём тг-канале.