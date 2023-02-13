Медведчук дискредитирует священную борьбу России, – Модест Колеров

Обменянный на террористов запрещенного «Азова» олигарх Виктор Медведчук не имеет права претендовать на участие в управлении освобожденными от нацистов территориями Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявил экс-глава управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами администрации президента России, историк Модест Колеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он дискредитирует нашу священную борьбу против нацизма на Украине. Мы ведем эту борьбу не для того, чтобы Медведчук сделал карьеру, не для того, чтобы его манипуляторы отчитались перед вождем: «Вот, мы как выдвинули пацана». Это битая карта.

Еще и никто нам не рассказал, что именно Медведчук рассказал на следствии. А это всегда будет очень интересно, потому что вольно – невольно человек что-то рассказал. В нужный момент это будет опубликовано противником, и мы должны будем это все съесть, если будем иметь дело с ним…

Продвижение фигуры Медведчука за счет наших бесценных жертв аморально, потому что мы это делаем не для Медведчука, не для его карьеры, и он ровном счетом ничего не сделал, кровь не пролил, ничем не пожертвовал в этой нашей борьбе.

Более того, он негативно относился к борьбе нашего Донбасса.

Если кому-то где-то удобно, так посади его у себя на даче, пусть он у тебя дачей управляет твоей огромной. Мы-то здесь при чем?» – заявил Колеров.