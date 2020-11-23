Медведчуку и Порошенко советуют готовиться к неприятностям на парламентских выборах
Партии Виктора Медведчука и Петра Порошенко разругались с элитами украинских городов на местных выборах, и те им это еще припомнят на парламентской кампании.
Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Владимир Воля.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Парламентские партии не смогли провести своих кандидатов на должности мэров, везде политиков победили хозяйственники.
Пока еще сложно сказать, как это отразится на возможных парламентских выборах. В ряде городов борьба между представителями парламентских партий и местными элитами была очень ожесточенной, и это может повлиять на результаты будущих парламентских выборов в этих городах. Например, во Львове и Одессе обе эти стороны много друг о друге наговорили. И как после этого сотрудничать дальше? Будет ли такое сотрудничество?
Стало также ясно, что в законодательство надо вносить изменения, позволяющие не проводить второй тур местных выборов там, где его можно не проводить. Если разница между первым и вторым кандидатом на первом туре составляет процентов 10 или больше, то не стоит тратить деньги на то, чтобы получить очевидный результат во втором туре», – сказал Владимир Воля.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.