Медведчуку и Порошенко советуют готовиться к неприятностям на парламентских выборах

23.11.2020, Киев, Игорь Петров

Партии Виктора Медведчука и Петра Порошенко разругались с элитами украинских городов на местных выборах, и те им это еще припомнят на парламентской кампании.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Владимир Воля.

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«Парламентские партии не смогли провести своих кандидатов на должности мэров, везде политиков победили хозяйственники.

Пока еще сложно сказать, как это отразится на возможных парламентских выборах. В ряде городов борьба между представителями парламентских партий и местными элитами была очень ожесточенной, и это может повлиять на результаты будущих парламентских выборов в этих городах. Например, во Львове и Одессе обе эти стороны много друг о друге наговорили. И как после этого сотрудничать дальше? Будет ли такое сотрудничество?

Стало также ясно, что в законодательство надо вносить изменения, позволяющие не проводить второй тур местных выборов там, где его можно не проводить. Если разница между первым и вторым кандидатом на первом туре составляет процентов 10 или больше, то не стоит тратить деньги на то, чтобы получить очевидный результат во втором туре», – сказал Владимир Воля.