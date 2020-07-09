Медведев: Белоруссия будет союзником России при любом президенте

09.07.2020, Москва, Елена Острякова

Россия будет работать с любым всенародно избранным президентом Белоруссии, точно так же, как примет любой выбор народа США.

Об этом заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью «Комсомольской правде», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте дождемся результатов. Решение за народом Республики Беларусь. Это так же, как с Трампом. Беларусь – это особая для нас страна, наш союзник. Но возвращаясь к той же Америке, кого бы ни избрали, Россия как ответственный международный партнер, как постоянный член Совета Безопасности, как ядерная держава, крупная экономика будет работать с любой администрацией», – отметил политик.

При этом он подчеркнул, что с Белоруссией у России «особые союзнические отношения», на которые не повлияют ни враждебные комментарии, ни споры между сторонами.

«Ну а про Беларусь – это, скорее, ожидания всякого рода недружественных нам сил, высказывания различных политологов. Иногда это подогревается и отдельными сентенциями руководителей, конечно… Мы интеграцией занимаемся. Да, этот процесс идет непросто. Да, мы спорим иногда по ценам на газ, нефть, какие-то там обиды возникают. Но в целом это рабочий процесс. Мы с белорусами, по сути, один народ. Это очень близкие наши друзья. Я надеюсь, что все будет в порядке», – сказал Медведев.

Напомним, что в бытность свою премьер-министром РФ Медведев единственный из руководства России реагировал на пассажи белорусского президента. Так он опроверг слова Лукашенко о том, что Владимира Путина окружают «антибелорусские силы». Ранее Медведев раскритиковал высказывания президента Белоруссии о Великой Отечественной войне. Тогда белорусские госканалы позволили себе откровенное хамство в адрес Медведева.