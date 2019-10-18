Медведев дал понять: С приходом Зеленского ничего не поменялось

18.10.2019, Москва, Михаил Рябов

Украина, осознавая, что Москва не успевает ввести к новому году обходные трубопроводы, по-прежнему не дала четкого ответа на предложения России по сотрудничеству в газовой сфере. Киев и при Владимире Зеленском продолжает использовать так называемые реверсные схемы по закупке в ЕС газа через компании-посредников, на чем имеют доходы приближенные чиновники, однако население вынуждено платить по более высоким тарифам. Судьба транзита русского топлива через украинскую территорию после 31 декабря остается неизвестной.

Это дали понять премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава «Газпрома» Алексей Миллер, стенограмму встречи которых опубликовала пресс-служба правительства.

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А.Миллер: Без сомнения, главный вопрос, который сегодня стоит в повестке дня, – это окончание договора на транзит через территорию Украины, который, как Вы знаете, заканчивается 31 декабря 2019 года. До украинских партнёров, до европейских партнёров наша позиция доведена: что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры. А их достаточно много. И здесь надо отметить решение Стокгольмского суда, который фактически внёс дисбаланс в два контракта: контракт на поставку и контракт на транзит через территорию Украины. Плюс те решения, которые были приняты украинскими судами по так называемому антимонопольному делу против «Газпрома». Абсолютно надуманная история – по одной простой причине, что «Газпром» не осуществляет никакой транспортной деятельности на территории Украины. Конечно же, международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны и была бы подведена черта под всей этой историей.

Второй, очень важный вопрос. Все говорят о важности договора на транзит, но всё-таки надо понимать, что Украина должна дать чёткий и ясный ответ о том, будет ли она покупать российский газ и будет ли она покупать его в больших объёмах, в маленьких объёмах. При этом надо понимать, что наши поставки будут, конечно, значительно дешевле, чем реверсные поставки из Западной Европы – это практически тот же самый российский газ. И мы говорили, что цена газа для конечных потребителей на Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню.

Ответ на этот вопрос со стороны Украины – это также понимание нами того, какие газотранспортные мощности мы обязаны резервировать со стороны России на входе на Украину, соответственно, это также понимание того, какие мощности останутся для транзита.

И третий вопрос – по какому законодательству может быть заключён новый договор по транзиту. Украина поставила перед собой задачу перейти на европейское законодательство – Третий энергетический пакет с 1 января 2020 года. Вы знаете, что эта процедура не столь быстрая, она требует создания независимого газотранспортного оператора и независимого регулятора, который будет устанавливать тарифы. На сегодняшний день до завершения этого процесса ещё достаточно далеко. И в том случае, если на Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путём будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях.

Д.Медведев: Украинские коллеги какой-то ответ вам дали?

А.Миллер: Мы находимся с ними в контакте, и те вопросы, которые заданы, – они им известны. Шарик находится на украинской стороне.

Д.Медведев: Мы с вами обсуждали этот вопрос перед выборами и когда приезжали ряд украинских коллег. Мы говорили о возможном сотрудничестве. Потом у вас был раунд переговоров с участием Европейской комиссии. Власти на Украине меняются, а проблемы, к сожалению, остаются. Но самое главное, что, к сожалению, пока во всяком случае, как я понимаю, для украинских потребителей приобретение газа по реверсу осуществляется всё по тем же, высоким для украинских потребителей ценам. Но это их выбор. Это их право. Хотя очевидно, что от этого страдают обычные граждане Украины, просто потребители, которые приобретают тот же самый газпромовский газ, но, по сути, с надбавкой 25%.

Вы назвали варианты разрешения этой коллизии. Поживём – увидим. Ещё некоторое время есть. Будем ожидать информации. Докладывайте об этом