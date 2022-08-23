Медведев: Для Зеленского больше нет гарантий безопасности

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Новости Украины

Только договор с Россией, от которого отказалась Украина, мог бы обезопасить гарантии безопасности для киевского режима.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем тг-канале пишет экс-президент РФ, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

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«Киевский режим продолжает изобретать для себя некие «гарантии безопасности» на будущее. То встречу с отдельными малозначительными соседями под председательством забытых отставников на эту тему проведут, то опять про НАТО вспомнят. Всем же ясно, что никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию. А в НАТО Украину теперь никто не примет», – отмечает политик.

По его словам, нежелание Североатлантического альянса видеть Украину своим членом – это прямой результат специальной военной операции.

«Гарантии безопасности мог дать только договор с Россией. Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась. Так что с гарантиями очень кисло», – считает экс-президент.

Он также добавляет, что для нынешнего руководства Украины «никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может».

«Гарантий светлого будущего Зеленскому сотоварищи даже США не предложат. Нет смысла. Сейчас на Украине зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden & Sons. Это скоро закончится.

Американцы ведь закоренелые эгоисты и работают только на себя. Поэтому новая команда без колебаний сольёт коррупционную украинскую тему в сортир истории вместе с её фигурантами», – резюмирует Медведев.