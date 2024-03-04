Медведев: Экономическая булимия США – угроза всему миру

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Когда США и их сателлиты ради сиюминутной наживы вмешиваются во внутренние дела других государств, устраивают госперевороты или развязывают войны, их настолько не заботят последствия, что они даже не утруждают себя планировать следующий шаг после очередного вмешательства.

Об этом на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи заявил экс-президент России, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Америка и её сателлиты пытаются распространить свои стратегические границы практически на все регионы мира. Под предлогом распространения демократии разжигают по всей планете войны. Цель при этом вполне прозрачна – moneymaking. Они стремятся везде насадить свои ценности и устои, шлют советчиков и приводят к власти удобных правителей. Вообще, там, где появляются янки – жди беды. Если не войн, то грабежа под видом экономического содействия, если не переворотов (хотя, в этом смысле они преуспели за ХХ век), то постоянного давления и кредитных тисков. Лжи и лицемерия везде, всюду – в немыслимых объёмах. Далёкие для них Центральная Азия, горы Закавказья, воды Чёрного моря и Каспия, острова Азиатско-Тихоокеанского региона, пески Ближнего Востока. До всех этих мест американцам почему-то есть дело. Их нездоровый геополитический аппетит, если хотите, такая экономическая булимия, давно превратилась в разнузданное обжорство. Кинорексия (булимия – ред.) США в глобальном масштабе базируется на колоссальном военном инструментарии. Это сеть из более 900 развёрнутых США военных баз, несколько океанских флотов – и на самом большом в мире военном бюджете. И они нас в чём-то упрекают», – сказал Медведев.

Он добавил, что американцы искренне считают, что «там, где кризис и анархия, их услуги незаменимы», совершенно не заботясь разрушительностью последствий. Замглавы Совбеза привёл показательный пример.

«Когда-то с одним из президентов США у меня был примечательный диалог. Скажем прямо, это был Барак Обама. И тогда началась Арабская весна, сложности, связанные с теми процессами, которые прошли в том регионе, в том числе, вокруг Сирии той же. Я говорю: «слушайте, ну, допустим, вы добьётесь смены политического режима и людей, которые управляют страной, а что дальше вы полагаете будет происходить, что вы делать будете?». Его ответ меня поразил до глубины души, и он является очень показательным. Думаю, что он был абсолютно искренним. Он говорит: «Не знаем, мы так далеко не загадываем», – рассказал Дмитрий Медведев.