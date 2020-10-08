Медведев готовит «Единую Россию» к противостоянию «оранжевым революциям»

08.10.2020, Москва, Елена Острякова

«Единая Россия» должна извлечь уроки из последних событий на постсоветском пространстве.

Об этом сегодня на встрече с выпускниками кадрового партийного проекта «ПолитСтартап» сказал лидер «Единой России» экс-премьер Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ив Киргизии, и в Армении правящие партии показали себя с крайне слабой стороны после такого рода событий. Они просто улетучились, испарились. Мы должны нашу партию конструировать, развивать таким образом, чтобы она могла преодолеть самые серьезные сложности. Надо уметь не только праздновать победы, но выдерживать разные неприятности. Они и в ходе этой избирательной кампании частично были, но немного. Нужно быть готовым к проблемам», – сказал Медведев.

Отдельное внимание он уделил работе партии в условиях пандемии.

«Наши потенциальные кандидаты должны быть готовы ко всему. Вплоть до того, что прививки сделать. Хотя это дело добровольное», – сказал Медведев.

Он призвал молодых коллег не бояться конкуренции и «не борзеть».

«Нам нечего бояться никакой конкуренции ни от малых партий, ни от политических тяжеловесов. Это не значит, что нужно борзеть и со всеми разговаривать сверху. Наоборот, нужно периодически себя соразмерять с ситуацией и принимать необходимые решения для того, чтобы оставаться в мейнстриме», – сказал Медведев.

Он не против дебатов с представителями других парламентских партий, но выступает за их регламентацию.

«Спарринги должны быть по правилам. Нельзя превращать коллег в грушу для битья. Поскольку критиковать всегда проще», – сказал Медведев.