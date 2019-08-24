24.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Медведев и Путин посмотрели на «Бе-бе-бе-интеллигента» Саакашвили как на идиота

Беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, изгнанный в свое время и из Украины, где он работал губернатором Одесской области, похвастался знанием русской поэзии и истории.

В эфире интернет-канала «Романов», Саакашвили заявил, что знает русских поэтов лучше, чем президент и премьер-министр России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня российское общество всегда было очень образованно, в моем представлении. И потом я понял, когда я с этой группой Путина, его окружением столкнулся, а я много-много раз с ним встречался, с ними встречался. Они из другой культуры, они из субкультуры какой-то.

Я могу гораздо больше цитировать, в отличие от них, Есенина, Маяковского, Северянина, Высоцкого. Для них это непонятно. Когда ты говоришь о высоких материях, я помню, как мы были в Петербурге во дворце, я просто начал, не то, чтобы покичиться, что я знаю историю, но для меня это органично… Я просто начал об этом говорить и они на меня так смотрели – и Медведев, и Путин, что для них это, они из другой сферы.

Поэтому их Россия для тех россиян, чье поколение воспитывалось в том, что ломали российскую интеллигенцию большевики, Сталин, и так далее, для них это чуждо, неприемлемо», – заявил Саакашвили.

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