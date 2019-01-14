Медведев-Лукашенко: дружба дружбой, а денежки врозь

14.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Москве отреагировали на возмущение Александра Лукашенко налогами на нефть – там говорят, что озабоченность Беларуси понимают. Однако премьер РФ Дмитрий Медведев отмечает, что “Россия никогда не обещала” компенсаций, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает “Интерфакс”.

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“Мы понимаем озабоченность наших соседей в связи с проведение налогового маневра, хотя это наше внутреннее дело. Но хотел бы напомнить, что мы никогда не обещали компенсировать недополученные доходы других стран, даже самых близких”, – заявил на совещании с вице-премьерами Дмитрий Медведев.

Глава правительства РФ также заявил, что Беларусь в течение многих лет получает большую финансовую и другую поддержку от РФ – в частности, объем выданных стране кредитов составляет около 6,5 млрд долларов. “Мы не требуем их вернуть и постоянно пролонгируем, несмотря на то, что в условиях санкций внешние рынки закрыты для нас закрыты”, – добавил Медведев.

“По сути, мы помогаем, одалживая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях”, – парировал Медведев негодование Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил России потерей “единственного союзника” на западном направлении из-за отсутствия договоренностей о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере. В Минске подсчитали, что их потери только в 2019 году составят 400 млн долларов.

Со своей стороны, российский премьер заверил, что переговоры между двумя странами относительно так называемого “нефтяного маневра” продолжаются.

В начале ноября Минск и Москва вступили в активную фазу переговоров о механизме компенсации белорусской стороне за начала реализации в РФ так называемого налогового маневра в нефтяной сфере. Механизм предусматривает поэтапное снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. В Минске обеспокоились тем, что соседский налоговый маневр приведет к удорожанию нефти для Беларуси и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита белорусского бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга страны.

По оценке белорусского Минфина, потери бюджета от налогового маневра в РФ в 2019 году составят около 300 миллионов долларов. Это приведет к ежегодному удорожанию нефти для Беларуси более чем на 20 долларов за тонну, что радикально снизит рентабельность нефтепереработки в Белоруссии. Кроме того, белорусы подсчитали, что в предлагаемых им условиях единого таможенного пространства с РФ Беларусь также будет вынуждена отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Однако несмотря на нынешние разногласия, две страны ожидает серьезное сближение в ближайшее время. Так, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства.

Кроме того, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которое входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.