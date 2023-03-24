Медведев: «Надо идти до Львова». Алкснис: «Для начала остановите обстрелы Донецка»

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключает, что российская армия в ходе СВО дойдет до Киева и до Львова.

Об этом он заявил, отвечая вопросы российских журналистов и пользователей соцсети «ВКонтакте», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно достигнуть всех целей, которые поставлены по защите наших территорий. То есть, выбросить всех иностранцев, которые там находятся, создать санитарную полосу километров 70-100, которая не позволит обстреливать или применять иные виды оружия на средних или коротких дистанциях, демилитаризовать. Если этого окажется недостаточно, принимать какие-то другие решения. Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти – надо идти до Киева, если до Львова – надо идти до Львова», – сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что Россия воюет не с киевским режимом, а с коллективным Западом.

«РФ воюет не с украинским военным режимом, а с 3,6 млн представителями армии НАТО. Они участвуют в гибридном конфликте и этого не срывают. И с населением в 800 млн человек, которое поставляет технику, средства поражения и деньги киевскому режиму», – сказал Медведев.

Бывший депутат Верховного совета полковник ВВС Виктор Алкснис критически прокомментировал высказывания Медведева.

«Горячо поддерживаю такую позицию. Но хотел бы попросить уважаемого Дмитрия Анатольевича вначале прекратить варварские обстрелы Донецка и других населенных пунктов Донбасса, обстрелы Белгородской, Курской и Брянской областей, обстрелы Крыма и Севастополя, наконец освободить пригороды Донецка Авдеевку и Марьинку, взять наконец Бахмут, освободить Херсон и всю Херсонскую область, а также Запорожскую область. А уж потом идти до Киева и Львова. По-другому не получится», – заметил Алкснис.