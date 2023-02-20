Медведев намекает, что Украина будет русской или безлюдной

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал сегодняшний блиц-визит президента США Джо Байдена в Киев.

Традиционно язвительный комментарий Медведева посвящен ситуации с оттоком населения Украины за последние годы и явно перекликается с известным кличем украинских нацистов «Крым будет украинским или безлюдным». По иронии судьбы, безлюдной становится сама Украина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба. И конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придёт при наличии новых вооружений и мужественного народа. И вот тут важно отметить, что оружие и деньги Запад действительно поставляет Киеву вполне исправно. В огромных количествах, позволяющих зарабатывать ВПК натовских стран и тырить оружие для продажи террористам по всему свету. А насчёт народа… Тут сложнее. Недавно беседовал с выходцами с украинских территорий. Они напомнили мне нехитрую статистику. В 2001-м население Украины, по данным переписи, было около 48,5 млн человек (с учётом тех, кто трудился и тогда за рубежом). Потом, в 2014-м, отпали Крым и Донбасс. Потом началась СВО и активная эмиграция. Как в Европу, так и в Россию. По оценкам различных экспертов, уехало в общей сложности от 15 до 20 млн человек. Поэтому население того странного образования, которое известно под именем Окраины, в настоящее время 20–25 млн человек, не более. И оно имеет тенденцию к сокращению. Так что танки и снаряды важны, конечно. Но люди, безусловно, важнее. И они неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой. Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее», – комментирует Медведев.