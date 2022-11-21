Медведев назвал Киев русским городом. Так ли это?

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Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев на выходных выступил с очередным предостережением Украины. Намекнув в ответ на попытки захвата Крыма, что Россия имеет право на возвращение Киева как исторически русского города. Короче говоря, слова не менее грозные, нежели обещание наступления «судного дня» для Украины. Последуют ли за этими словами реальные дела – оставим решать читателю.

А вот действительно ли Киев является русским городом? Об этом в материале для «ПолитНавигатора» рассказывает историк Андрей Сумный.

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…Интересное упоминание о Киеве содержится в мемуарах деятеля польского движения Леона Сапеги.

«Киев состоит как бы из двух городов. Печерская часть, расположенная на горе, является более красивою частью города. Там находятся дворцы самых богатых людей, чиновников и известный монастырь, куда стекаются православные богомольцы. Вторая часть – Подол – состоял в те времена исключительно из многоэтажных, но деревянных домов. Там проживало купечество. Там совершались все сделки. Печерская часть не уступала любому европейскому городу. Подол же носил чисто русский характер. Он отличался множеством церквей с зелёными куполами. По улицам сновали жители в русских шапках и кафтанах, то и дело неслись сани в одну лошадь в русской упряжи».

Эти строки описывают город в первой половине ХIХ века (начало 1820-х годов). Как видим, Киев тогда был исключительно русским городом.

Спустя полвека сюда приехал путешествующий по Российской Империи видный публицист Александр Милюков. И он тоже в своей книге «Поездки по Южной России» (вышла в 1874 году) отметил исключительно русский характер Киева.

Таким же русским Киев оставался и в начале ХХ века. Проживали там, конечно, и представители других национальностей – евреи, поляки, немцы. Но не они, а русские, определяли лицо города.

Что же касается украинцев, то таковых в Киеве почти не было. По воспоминаниям тогдашних киевлян, малороссийскую речь в городе можно было услышать только от крестьян, привозивших на рынок свои товары. Хотя и малороссийское наречие в то время признавалось (и являлось в действительности) лишь разновидностью русского языка.

Правда, уже имелось в городе несколько представителей интеллигенции, которые принципиально старались говорить на только лишь создаваемом украинском языке. Но чтоб их всех пересчитать, хватало пальцев на руках. Да и те, по большей части, были приехавшими, а не коренными киевлянами.

Украинизировать Киев начали после революции 1917 года. И долгое время сделать это не удавалось. Уже и вывески в городе поменяли, и большинство школ на мову перевели, и всякую свидомую публику сюда целенаправленно завозили. Киевлянам вручили советские паспорта, где в графе «национальность» у большинства горожан была сделана запись «украинец» (или «украинка»). А в Киеве всё равно доминировал русский язык. И большинство обитателей города, даже считая себя украинцами (так их научили), по сути оставались русскими.

Вплоть до 1990-х годов проживавшие в Киеве свидомые граждане жаловались, что ощущают себя в столице Украины чужими, будто иностранцы. А они и были чужими.

Да и сейчас чужие, только получившие власть над городом. И, пользуясь возможностью, старательно навязывают тут свою «культуру».

К чему это я? А к тому, что положение Украины в настоящее время весьма неопределённо. Появилось множество проектов её переустройства. Одни её территории уже записывают в Россию. Другие объявляют исконно польскими землями. Третьи готовы отдать Венгрии или Румынии… Есть и те, кто надеется возвратиться к границам 1991 года. Мнения на сей счёт самые разные.

А моё такое: города и области должны принадлежать тем, кто имеет на это историческое право. И если Киев с древности являлся русским городом («мать городов русских» – это из киевских летописей), то ему и следует быть таковым.