Медведев, не выбирая выражений, сообщил о «тяжёлой диарее» у коллективной Европы

26.07.2022  10:50 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал очередную резкую заметку с критикой руководства ЕС, пообещав Европе большие проблемы из-за дефицита топлива предстоящей зимой.

«Вся нынешняя политика европейцев на российском направлении – отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости.

Сначала объявили о намерении строго наказать Россию за её желание защитить страдающих людей и обеспечить свои долгосрочные интересы. Решили, как обычно, порвать российскую экономику в клочья. Лишить денег от экспорта энергоносителей. И ввели тотальные санкции на всё, что горит. Нате!

Наплевать, что в Европе есть огромная промышленность, развитое сельское хозяйство, а граждане Евросоюза хотят жить в тёплых домах с водой. Главное – пусть русские страдают.

Потом спохватились… Вспомнили, что зиму никто не отменял, а альтернативные поставки газа, нефти и угля дороги или просто нереальны. Осознали, как трудно сидеть на трёх стульях. Типа мы и Украине помогаем, и России вредим, но и своя экономика и люди тоже нечужие.

В общем, красиво не вышло. Жовто-блакитная истерика спровоцировала тяжёлую диарею от страха замёрзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства. Правда, лечиться от поноса европейские умники предлагают проверенным лекарством: наращиванием поставок оружия киевскому режиму и войной до победного конца. Ну-ну. Скоро придут холода…» – пишет Медведев.

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал очередную резкую заметку с критикой руководства ЕС, пообещав...





Накануне стало известно, что «Газпром» снизит прокачку по «Северному потоку» до исторического минимума. Компания отключает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции «Портовая». В результате со среды по трубе пойдет лишь около 20% от максимального объема.


Эксперт энергетического рынка Игорь Юшков пояснил, что «Газпром» пытается добиться отмены санкций в отношении турбин, а также получить гарантии, что в будущем ЕС не вернет рестрикции.

Тем временем, на Западе крайне тревожные настроения.

 «Это перевело энергетический рынок Германии в военное положение. Он уже близок к нормированию потребления газа… Энергетический кризис выходит из-под контроля, ЕС изо всех сил пытается избежать кошмарного сценария приближающейся зимы», – пишет газета Express.

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