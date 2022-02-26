Медведев о санкциях: Пишу этот текст практически в панике. Обидно

26.02.2022  13:29 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия


Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял западные санкции на своей странице ВКонтакте.

«Тут санкции ввели против всех членов Совета безопасности России. Вот пишу этот текст практически в панике. Обидно. И что делать-то будем теперь? Но для истории хочу заметить следующее. Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят. Это даже невежественным людям в Госдепе понятно. Включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса. Она будет проведена в полном объёме, до достижения всех результатов, о которых сказал Президент России. Ни больше и ни меньше. Как, кстати, было в подобной ситуации в 2008 году», – написал Медведев.

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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял западные санкции на своей странице ВКонтакте....

Он назвал санкции «мифом, фикцией, фигурой речи».

«Мне вот глубоко безразличны эти широко разрекламированные ограничения прав за границей. Можно и строже сказать, но воздержусь. Я – гражданин России. И этим всё сказано. Ну, а принимаются санкции по очевидной причине. От политической импотенции, возникшей на почве неспособности изменить курс России. А ещё – в надежде оправдаться за позорные решения, типа трусливого бегства из Афганистана.

Вообще, наши партнёры в США и ЕС молодцы – ничто так не консолидирует власть, управленческие элиты и, в значительной мере, граждан нашей страны, как любовь к американцам и европейцам. Так что – ждите! Кстати, для справки. Ни я, ни члены моей семьи не имели и не имеют ни иностранных счетов, ни какого-либо имущества за рубежом», – написал Медведев.

 

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