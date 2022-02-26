Медведев о санкциях: Пишу этот текст практически в панике. Обидно

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял западные санкции на своей странице ВКонтакте.

«Тут санкции ввели против всех членов Совета безопасности России. Вот пишу этот текст практически в панике. Обидно. И что делать-то будем теперь? Но для истории хочу заметить следующее. Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят. Это даже невежественным людям в Госдепе понятно. Включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса. Она будет проведена в полном объёме, до достижения всех результатов, о которых сказал Президент России. Ни больше и ни меньше. Как, кстати, было в подобной ситуации в 2008 году», – написал Медведев.

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Он назвал санкции «мифом, фикцией, фигурой речи».

«Мне вот глубоко безразличны эти широко разрекламированные ограничения прав за границей. Можно и строже сказать, но воздержусь. Я – гражданин России. И этим всё сказано. Ну, а принимаются санкции по очевидной причине. От политической импотенции, возникшей на почве неспособности изменить курс России. А ещё – в надежде оправдаться за позорные решения, типа трусливого бегства из Афганистана.

Вообще, наши партнёры в США и ЕС молодцы – ничто так не консолидирует власть, управленческие элиты и, в значительной мере, граждан нашей страны, как любовь к американцам и европейцам. Так что – ждите! Кстати, для справки. Ни я, ни члены моей семьи не имели и не имеют ни иностранных счетов, ни какого-либо имущества за рубежом», – написал Медведев.