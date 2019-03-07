Медведев отчитал Лукашенко

07.03.2019, Москва, Михаил Рябов

Российский премьер Дмитрий Медведев во время визита в Люксембург ответил на вопрос журналистов о будущем союзного государства с Белоруссией, заочно отчитав Александра Лукашенко за последние резкие высказывания в адрес Москвы.

«Мне кажется, что над этим надо работать, а не просто говорить о том, что Россия явно ничего не хочет, это всё для прикрытия. Если бы так рассуждали отцы-основатели Европейского союза, то никакого Европейского союза бы не было. Вообще, любой союз основан на доверии, а не на комментариях о том, в чём кого-то подозревают (что там прибежали и на ухо сказали). Не очень хороший путь», – цитирует Медведева пресс-служба правительства РФ.

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По мнению премьера, «продвинутым путем» для России и Белоруссии является реализация договора о Союзном государстве 1999 года.

«…Нужно создать те институты, которые не созданы. И тогда можно сказать, что этот союз состоялся. Это может случиться, только если будет согласие двух сторон. Насильно туда никого затянуть невозможно. И бессмысленно говорить о том, где будет эмиссионный центр, как будет называться валюта, пока не будет проведена скучная работа по согласованию основных документов, на базе которых этот союз должен работать», – подчеркнул Медведев.

Напомним, что договор 1999 года предусматривал, что в перспективе у Белоруссии и РФ должна быть единая валюта, единый суд, единая таможня, а также единый парламент.

Среди пунктов соглашения было и «проведение согласованной внешней политики и политики в области обороны» – эти обязательства Минск не выполняет, например, отказываясь признавать Крым, Южную Осетию и Абхазию.