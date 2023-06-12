Медведев пообещал взятие Киева. Пока что неубедительно

Михаил Рябов.  
12.06.2023 13:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Киев, Политика, Россия, Сюжет дня


Дмитрий Медведев опубликовал фотографию Майдана независимости в Киеве с российским флагом, пообещав скоро переименовать это место в «площадь России».

Подобный оптимизм мог бы хорошо зайти аудитории в первые дни СВО, когда, например спикер Госдумы Вячеслав Володин тоже обещал падение бандеровского режима на Украине за считанные дни. Теперь же анонс Медведева вызывает у наблюдателей скепсис и реакцию, схожую с упоминанием чиновниками «красных линий».

Дмитрий Медведев опубликовал фотографию Майдана независимости в Киеве с российским флагом, пообещав скоро переименовать...

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«Очередной кринж от Медведева.  Может сначала хотя бы выйдем на границы ДНР? Я уже не говорю про официальные границы России», – пишет обозреватель Владимир Букарский.

С ним согласен журналист Антон Коробков-Землянский.

«Дмитрий Анатольевич, а когда уже? В следующем году первому Майдану будет 20 лет. За это время на Украине выросло целое антирусское поколение. Будем ещё одно ждать? Спецоперация завершится, хотя бы к 2044 году?» – задает он вопрос.

Либералка Ксения Собчак замечает, что в московских элитах далеко не все настроены как Медведев и уже открыто позволяют себе озвучивать идеи замирения с бандеровцами.

«В то время, когда наши чиновники робко начинают говорить про переговоры, Дмитрий Анатольич остаётся железным».

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