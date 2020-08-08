Медведев пообещал защищать граждан России – к Донбассу это тоже относится?

08.08.2020, Москва, Никита Антонов

Россия готова военным путём защищать своих граждан в любой точке мира.

Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал Зампредседателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, комментируя годовщину нападения Грузии на Южную Осетию.

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«Сегодня исполняется 12 лет с того момента, как наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии. Ответила на действия мерзавцев, которые отдали приказ открыть огонь по домам мирных жителей, по беззащитным старикам и детям, по российским миротворцам, которые обеспечивали мир и безопасность в том числе и жителей грузинских сел.

По сути, речь шла об объявлении войны Российской Федерации. Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость. В противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку, что для России, которая всегда выступала за сохранение прочного мира в соседних государствах, было абсолютно неприемлемо.

Россия всегда выступала и будет выступать за мир и стабильность в приграничных государствах. Каждое наше решение и действие продиктовано именно этим, абсолютно искренним желанием.

При этом Россия, и это надо четко понимать, никогда не допустит нападения на наших граждан, где бы это ни происходило. Наш ответ всегда будет абсолютно адекватен сложившимся обстоятельствам в целях стабильности и безопасности как в нашей стране, так и во всём мире», – написал Медведев.

Напомним, что в ЛДНР российские паспорта получили уже более 200 тысяч местных жителей. Тем не менее, украинская армия шестой год подряд продолжает ежедневные обстрелы республик Донбасса.