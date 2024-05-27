«Медведев поработал»: в Киеве жалуются на всемирный бойкот саммита Зеленского в Швейцарии

Страны глобального Юга прекрасно услышали посыл из Москвы относительно участия в «саммите мира», который пройдёт в Швейцарии.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Байден пропустит саммит, Бразилия и Китай призвали созвать мирную конференцию общую. И в целом создаётся впечатление, что это некий саботаж конференции, и её подрывают как партнёры РФ, так и партнёры Украины», – отметил ведущий канала Эдуард Глёза.

«Да, это похоже на то. Более того, это прогнозируемая история, поэтому здесь, если так случится, будет ответственность лежать не только на первых лицах, но и на чиновниках, которые отвечают за контакты с другими странами, то есть департамент Кулебы, потому что дипломатия в этом процессе играет ключевую роль. И если что-то не так, или что-то не договорено, или есть непонятка во взаимоотношениях, и люди, которые, возможно, хотели принять участие, но по какой-то причине думают над этим, если Украина не дорабатывает, и эта страна не появляется на таком саммите, значит всё-таки у неё есть другие аргументы», – сказал Дикий.

«Вы видели заявления Медведева. Каждый по-разному относится, но всё же он замглавы Совбеза, глава у них Путин. Очень влиятельный человек, хотя в Украине на него смотрят сквозь пальцы, но всё же. Он сказал: та страна, которая примет участие в этом саммите, автоматически будет противником в экономических и политических процессах, которые связаны с Россией. Это тоже важный фактор, поэтому страны Юга, которые сейчас находятся в определённой ситуации, тысячу раз подумают, как себя в этой ситуации вести», – добавил телеведущий.