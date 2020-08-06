Медведев: Путина обманывали о том, что в Белоруссии всё хорошо

06.08.2020, Москва, Михаил Рябов

Чиновники, ответственные за работу в Белоруссии, дезинформировали президента Владимира Путина о ситуации в Минске, итогом чего является последний антироссийский демарш Александра Лукашенко.

Об этом в своем блоге рассуждает российский телеведущий Андрей Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И совершенно очевидно, что прежних отношений с Минском быть не может. Даже если контакторов отпустят после выборов, сославшись на некое недоразумения (я, кстати, лично в такой вариант не верю). Не менее очевидно, что все, кто строил политику на белорусском направлении последние годы, скажем так, несколько заблуждались. Кажется даже слишком глубоко. Вопрос умышленно или нет. Равно как и те, кто докладывал нашему президенту, что на белорусском направлении всё отлично, и все под контролем. И вероятно, что должна последовать какая-то персональная ответственность.

Потому было же очевидно, что в Белоруссии растет национализм, что с ним играют власти и спецслужбы, что окружение Лукашенко очень активно внедряет идеологию полной непохожести белорусов и русских, как этнической, так и исторической. Да и говорили об этом многие политологи и журналисты, однако не слышали», – пишет Медведев.

По его мнению, «выступление Лукашенко заставляет вспомнить слова про двух союзников России». «И правда, кроме армии и флота союзников у нас нет. И исторически не было. Так сложилось. Русская цивилизация, которая росла между степной империей Азии и рыцарскими орденами Европы, союзников обрести технически не могла. Можно было надеяться только на себя. Это не хорошо и не плохо. Просто такой исторический опыт», – подчеркнул телеведущий.

«Британский принцип «нет постоянных союзников, есть постоянные интересы», должен стать определяющим в политике России. На постсоветском/постимперском (Финляндия, Польша) пространстве в первую очередь. Которое и есть зона наших постоянных интересов. Поэтому не так уж и важно, кто с кем персонально возможно реализовать важные для России задачи. Важно, чтобы они были реализованы», – резюмировал Медведев.