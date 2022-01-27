Медведев рассказал, что ему «на ухо нашёптывают» про Украину

Россия исчерпала границы собственного отступления перед НАТО.

Об этом в интервью ведущим российским СМИ заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело не в контраргументах, конечно, а в том, что, к сожалению, мы практически исчерпали границы отступления. Знаете, как принято говорить: отступать некуда, позади Москва. В данном случае и по гарантии безопасности. Мы же действительно добросовестно развивали отношения с НАТО, я помню еще участие свое в саммитах Россия-НАТО, но нас никто не слышит», – сказал Медведев.

Он напомнил, что Запад давал России обещания не расширять НАТО, но нарушил их.

«А сейчас лезут на наши прямые границы. И дело не в том, что речь идет об Украине, а в том, что это реальная угроза национальной безопасности нашей страны. Красные линии уже совсем рядом. С этим и связаны документы по гарантиям безопасности. Они не жесткие, а очень конкретные и определенные, и фиксируют наши озабоченности. Речь идет о том, что в какой-то момент, если та же Украина вступает в НАТО, у нас прямо на границе возникает новая военная база и новые виды ударных вооружений. Это уже даже не Польша. Мы попадаем в очень сложное геополитическое положение. Мы не можем этого не учитывать.

Дело даже не в том, чтобы гарантироваться от продвижения НАТО, хотя это очень важно, а в том, чтобы были даны гарантии безопасности другого порядка. Можно же вообще Украину в НАТО не приглашать. Нам на ухо нашептывают, что Украина в НАТО в ближайшие годы не вступит. Но можно на основании двухсторонних соглашений поставить те же самые ударные виды вооружений, ракеты те же самые на территорию Украины или какой-нибудь другой страны. И сказать: «нет, это не НАТО». Но это ж для нас то же самое.

Тем более, что мы понимаем, каким образом принимаются такие решения и используются такие силы. Все равно это будет, по сути, под эгидой НАТО, а решения в НАТО принимаются при использовании контрольного пакета США», – сказал Медведев.