Медведев рассказал, как Россия может вступить в НАТО

Елена Острякова .  
23.03.2023 23:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Часть России может вступить в НАТО в случае победы коллективного Запада и реализации его планов по расчленению страны.

Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей «ВКонтакте», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Часть России может вступить в НАТО в случае победы коллективного Запада и реализации его...

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«Желание простое – дестабилизировать политическую ситуацию, разделить страну на достаточно крупные части, с каждой из этих частей договориться, провести денуклеризацию и демилитаризацию. А потом придти и предложить свои услуги: вам же теперь нужно, чтоб вас кто-то охранял. Такие кусочки имеют шансы даже в НАТО вступить, особенно на условиях раздела наших национальных богатств. Англо-саксонский мир пытается всем этим управлять», – сказал Медведев.

По его словам, первые годы после распада СССР этот план удавалось реализовывать.

«Они в 90-е годы вообще считали, что они у нас лидеров ставить будут. Их эмиссары, политические консультанты, экономические аналитики сидели везде. Кто-то просто работал на разведку, кто-то бабло зарабатывал, кто-то совмещал. Потому что в мутной воде хорошо ловится рыбеха. А потом мы им сказали: нет. И они сильно обиделись, но попыток не прекращают», – сказал Медведев.

Потом, как выразился зампред Совбеза, «Китай стартанул – и мы отвязались», и план Запада провалился.

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