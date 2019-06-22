22.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Медведев разложил белорусские яйца по трем корзинам

Интеграция России и Белоруссии завершится тогда, когда обе страны изменят свое национальное законодательство «необратимым образом».

Об этом журналистам в Минске заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Работу по большому интеграционному проекту в рамках союзного договора мы можем считать законченной только тогда, когда мы изменим, причём изменим необратимым образом, наше законодательство. Это будет означать, что мы достигли целей, которые ставили в 1999 году при подписании союзного договора», – цитирует Медведева официальный сайт правительства РФ.

Он затруднился оценить степень сближения России и Белоруссии в процентах.

«Вообще, всё в цифрах измерять довольно сложно. Но я по-другому сейчас скажу. У нас сейчас есть три корзины вопросов. Первая – это вопросы, по которым у нас одинаковое понимание сути и одинаковое понимание сроков внедрения в нашу жизнь этих перемен. Вторая – это такие вопросы, по которым мы одинаково воспринимаем те или иные решения в сфере экономики, но где нет ещё чёткого понимания, в какой срок их реализовывать. Есть, наконец, третья категория вопросов, по которым в силу политико-юридических причин необходимо провести ещё дополнительные консультации. Первые две корзины вопросов, или группы вопросов, конечно, на порядок больше, чем эта третья корзина вопросов», – сказал Медведев.

Его белорусский коллега Сергей Румас считает третью корзину самой «тяжелой».

«Надо понимать, что те два или три пункта, которые находятся в третьей корзине, конечно, самые тяжёлые и по ним нужны дополнительные консультации. Когда мы говорим об общих или даже по некоторым секторам единых рынков, мы понимаем, что это равные условия для наших субъектов хозяйствования», – сказал Румас, побещав согласовать все «дорожные карты» к ноябрю.

Ранее белорусский премьер оценивал степень сближения позиций на переговорах по интеграции в 70%. Позже министр экономики РФ Максим Орешкин поднял планку до 90%.

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