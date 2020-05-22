Медведев резко осудил выдачу ополченца в Казахстан

22.05.2020, Москва, Максим Карпенко

В случае с выдачей Казахстану ополченца Евгения Щербака, который тут же получил тюремный срок за участие в войне на Донбассе, российские чиновники, принимавшие это решение, совершили госизмену.

Об этом в своем блоге пишет военкор Семен Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста, те, кто выдал Щербака по запросу Казахстана, знали о его дальнейшей судьбе, но отказали ему в политическом убежище и упрощенной процедуре предоставления российского гражданства.

«В случае с добровольцем Щербаком поразителен не столько сам факт депортации. Под неё из-за несовершенства системы может попасть любой иностранный гражданин, воевавший на Донбассе за пророссийское сопротивление, – система гребёт всех под одну гребёнку, не разбираясь.

В её глазах иностранный доброволец равен любому гасторбайтеру, просрочившему регистрацию. Но с Щербаком поступили иначе. Его сдали. Осознанно. По запросу, из которого было понятно и то, чем он занимался на Донбассе, и его дальнейшая судьба.

Впрочем, всем было ясно и то, что он русский и, очевидно, имеет право не только на политическое убежище, о котором он просил, но и на российский паспорт по упрощенной схеме. Ему отказали во всём и обрекли на тюрьму.

В моих глазах то, что сделали наши чиновники-бандеровцы с молчаливого согласия спецслужб, – это госизмена и предательство. Прямая работа в пользу противника.

Считаю необходимым, чтобы соответствующие органы (служба безопасности ФСБ и контрразведка) занялись расследованием данного инцидента и допросили всех причастных», – заявил Пегов.

Известный российский телеведущий Андрей Медведев в своем блоге назвал выдачу Щербака опасным прецедентом. По его словам, теперь в безопасности на территории РФ не может себя чувствовать не только любой гражданин иностранного государства, воевавший в Донбассе на стороне республик, но и сами жители ЛДНР, сохранившие украинские паспорта.

«Власти, чиновники, люди в погонах и без, сдали ополченца сознательно. Отдали на съедение. То есть получается, что любой бывший ополченец теперь в России может попасть в такую же ситуацию. Скажем, афганец Рафи Джабар, знаменитый ополченец «Абдулла», который периодически лечится в Москве, может быть задержан, и выслан, например в Кабул. Или любой боец подразделений ДНР, у которого до сих пор украинский паспорт (а такие ещё остались), приехав в Россию, рискует теперь быть задержанным. И его выдадут Украине, если будет запрос? Так что ли выходит?

Вот снайпер Деки – Деян Берич. Он в России живет. Ему теперь тоже куда-то надо будет бежать? Прятаться?

Мои коллеги, журналисты «Вестей» про ополченцев сделали сотни репортажей и фильмов. Добровольцы принимали участие в эфирах наших программ. И мы никогда не сомневались, что эти люди герои, что они сражались не только за жителей Донбасса. Но отстаивали, в том числе, интересы России. Защищали Россию. И французы, и граждане Прибалтийских государств, сербы, бразильцы.

Очень жаль, что это не всегда понятно чиновникам. Или им было все понятно, но тогда к ним возникает множество вопросов. Не могу обвинять или оправдывать тех, кто принял решение выдать Щербака. Я могу тут лишь вспомнить Талейрана: «Это хуже, чем преступление. Это ошибка», – подчеркнул Медведев.

Напомним, ранее депутат Госдумы Сергей Шаргунов сообщил о том, что ополченец Евгений Щербак получил приговор в 4,5 года тюремного заключения в Казахстане.