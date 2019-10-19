Медведев сказал, чего еще не хватает для сближения России и Сербии

19.10.2019, Москва, Елена Острякова

Общий объём российских инвестиций в Сербии составляет в районе 4,5–5 млрд долларов. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью сербской газете «Вечерние новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это определённый уровень. Можно делать больше и нужно делать больше, но я не могу всё-таки не сказать о том, что наши крупнейшие компании присутствуют на рынке Сербии. Я имею в виду, например, участие «Газпромнефти» в капитале такой известной всем компании, как «Нефтяная индустрия Сербии». Это же не просто компания, это системообразующая компания, которая даёт весомый, значительный вклад в налоги в Сербии. Это основной налогоплательщик. Думаю, и этот пример, и масса других примеров всё-таки показывают, что инвестиционное сотрудничество идёт», – сказал Медведев.

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По его мнению, сближению двух стран не хватает сотрудничества на уровне малого и среднего бизнеса.

«Вот здесь, действительно, есть чем заниматься, и такого рода контакты точно нам были бы нужны. Что касается политики сербских властей, то здесь у меня никаких вопросов нет. Мне кажется, что это политика наибольшего благоприятствования, как принято говорить у юристов, в отношении инвестиций из Российской Федерации», – сказал Медведев.