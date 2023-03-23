Медведев сказал то, что не решился Путин в начале СВО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал интервью, в котором назвал Украину исконной частью России. Все предыдущие годы российские официальные лица предпочитали говорить об уважении территориальной целостности украинского самостийного проекта, умалчивая, что в его составе находится значительная часть незаконно отторгнутых русских земель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ребята, Советский Союз прекратил свое существование. Печально, но так случилось из-за бездарной политики руководства СССР и внешнего вмешательства. Распалась страна, но не распались связи. Люди остались те же самые. Вы как себе представляете, что Украина станет частью НАТО? А, вообще-то, на Украине производят ракеты. Там был свой ядерный оружейный комплекс. И мы получим соседа, который, мало того, что входит в недружественный блок, так еще и собирается производить ядерное оружие. Мало того, Украина, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живём в разных квартирах и вынуждены считаться с этими выдуманными границами. Эти территории были Российской Империей, кроме отдельных областей, которые к нам пришли в ходе Второй Мировой войны. Эти территории были населены исконно русским населением и всегда были в составе России в узком смысле этого слова – великой России, а не малой России», – сказал Медведев.

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Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев считает, что такая трактовка принципиально меняет концепцию СВО.

«Таким образом, сейчас Россия не осуществила агрессию по отношению к Украине, а ведет войну на своей территории с сепаратистами и коллаборантами. Это в корне меняет дело с точки зрения международного права. Если бы такая концепция была принята на уровне государства, то это было бы правильно. Исходя из сказанного, надо сделать две вещи: принять концепцию Медведева и дойти до Львова. Сущие пустяки», – написал Царев в своем ТГ-канале.

Политолог Сергей Марков полагает, что заявление Медведева ломает западный нарратив СВО.

«Это важное заявление в правильном направлении. Россия вообще мало объясняет свои действия на Украине. В результате западная лживая, но простая и ясная трактовка русских и украинцев как просто два разных, хотя и исторически близких народа, – доминирует. И это доминирование западного нарратива в важнейшем для современной России вопросе надо сломать. Воссоединение с Россией превращает украинцев в русских, потому что выводит их из-под действия диктаторского русофобского политического проекта», – написал Марков.

«Западный нарратив «вы напали на другую страну» не может и дальше оставаться без ответа. Нет никакой другой страны. Нельзя напасть и захватить Воронеж. Воронеж можно только освободить. Так же как – Харьков, Запорожье и Киев. Все было предопределено в 1991 году. Война началась тогда», – соглашается с ним радиоведущий Сергей Мардан.

«Война, дорогие мои, началась не в 1991 году, а гораздо раньше. Когда в конституцию был внесен пункт о праве республик на выход из СССР», – вступает в дискуссию молдавский политолог Владимир Букарский.

Публицист Максим Калашников пеняет властям, что верные заявления про Украину прозвучали слишком поздно.

«Медведев выступил с очередным заявлением в стиле лубка. О том, что Украина – часть России. И это действительно так! Но почему за долгие годы до 2014-го и до 2022-го об этом наверху не вспоминали? За все эти годы на Украину не шла работа нормальной пропаганды, молодежь малороссийскую не вывозили на учебу в вузы РФ. На Украине не закладывались сети прорусских организаций, как это (для антирусских) делал Запад. Теперь, знаете, лубочными заявлениями всего этого не компенсировать», – написал Калашников.

Либеральный политолог Константин Калачев встретил слова Медведева с издевкой, намекая, что претензии на возвращение русских земель Украины могут быть лишь началом.

«Честность, как известно, лучшая политика. Но опять недосказанность и полумеры. Хотелось бы ознакомиться с полным списком отпавших от России частей по версии Медведева, а также с его предложениями по механизмам их возвращения в лоно. Чего ждать? К чему готовиться?» – написал Калачев.

А вот публицист и бывший дипломат Михаил Демурин, считает тезисы Медведева принципиально неверными.

«Нет у Дмитрия Медведева желания «мириться с тем, что мы живем в разных квартирах», пусть не мирится, но много ли у нас тех, кто хочет вновь всех украинцев поселить в нашу «квартиру»? И особенно тех, кто хочет отдавать за это свои жизни и жизни своих сыновей? Не о «выдуманных границах» нам сейчас надо говорить, а о колониальной политике США и их союзников, о противостоянии расизму и нацизму, о необходимости их уничтожить, пресечь распространение на территорию бывшего СССР всего того зла, которое сегодня исходит от коллективного Запада. Для этого народы, проживающие на этих землях, должны действовать сообща, а разговоры о «выдуманных границах» несут только разделение, ослабляют наши связи, ослабляют в соседних странах позиции тех, кто выступает за то, чтобы поддержать Россию, и усиливают позиции её противников», – пишет Демурин.