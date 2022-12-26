Медведев сообщил, как долго продлится угроза начала ядерной войны

26.12.2022  01:20 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Дзен, НАТО, Политика, Россия


Угроза начала ядерной войны будет продолжаться до тех пор, пока Запад не предоставит требуемые Россией гарантии безопасности.

Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступив с программной статьёй по итогам 2022 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Угроза начала ядерной войны будет продолжаться до тех пор, пока Запад не предоставит требуемые...

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«Готов ли Запад руками Киева развязать против нас полноценную войну, в том числе и ядерную? Западные политики отводят глаза и медлят с честным ответом. Но спросите об этом жителей города Энергодара вблизи Запорожской АЭС, по которой били прицельным огнем, чуть не задев шальными осколками представителей МАГАТЭ. Обстрелы идут и по сей день. Возьмите заявления обкурившихся каннабиса каннибалов из Киева. Это балаганные комедианты, которые просто не способны осознать всю меру собственной ответственности за жизни людей в реальном мире», – пишет Медведев.

По его мнению, «западный мир балансирует между жгучим желанием максимально унизить, обидеть, расчленить и уничтожить Россию, с одной стороны, и желанием избежать ядерного апокалипсиса – с другой».

«Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация. Если же мы их не получим – напряжение будет сохраняться неопределенно долго. Мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будет делать все, чтобы их не допустить», – заверил Медведев.

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