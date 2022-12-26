Медведев сообщил, как долго продлится угроза начала ядерной войны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Угроза начала ядерной войны будет продолжаться до тех пор, пока Запад не предоставит требуемые Россией гарантии безопасности.

Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступив с программной статьёй по итогам 2022 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Готов ли Запад руками Киева развязать против нас полноценную войну, в том числе и ядерную? Западные политики отводят глаза и медлят с честным ответом. Но спросите об этом жителей города Энергодара вблизи Запорожской АЭС, по которой били прицельным огнем, чуть не задев шальными осколками представителей МАГАТЭ. Обстрелы идут и по сей день. Возьмите заявления обкурившихся каннабиса каннибалов из Киева. Это балаганные комедианты, которые просто не способны осознать всю меру собственной ответственности за жизни людей в реальном мире», – пишет Медведев.

По его мнению, «западный мир балансирует между жгучим желанием максимально унизить, обидеть, расчленить и уничтожить Россию, с одной стороны, и желанием избежать ядерного апокалипсиса – с другой».

«Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация. Если же мы их не получим – напряжение будет сохраняться неопределенно долго. Мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будет делать все, чтобы их не допустить», – заверил Медведев.