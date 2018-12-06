Медведев сообщил, когда отменят санкции против Украины

06.12.2018, Москва, Галина Шершнева

Санкции в отношении Украины продлятся столько же, сколько украинские санкции в отношении России. Об этом сегодня в интервью российским телеканалам заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я не знаю, сколько будут длиться эти санкции. Они вводились не в отношении украинского народа и даже не в отношении украинской экономики, а в отношении тех, кто скомпроментировал себя, тех, кто вредит нашей стране.

Как долго они будут действовать, мы не знаем. Мы не хотим никаких санкционных противостояний. Эту историю не мы начинали. Они первыми ввели санкции и начали нас ограничивать.

Если их ограничения будут сохраняться, мы свои сохраним. Это чувствительно для бизнеса украинского и политиков, которые иногда продолжают хранить деньги на российских счетах», – сказал Медведев.

По его словам, результатом введения санкция стало падение торгового оборота.

«Тем не менее, несмотря на все потуги украинских властей каким-то образом ограничить развитие экономических связей с нашей страной, сделать это непросто. Россия остается важнейшим торговым контрагентом Украины. Потому что экспорт 15%, импорт 9%. Украина для нас, конечно, не крупнейший партнер. У нас примерно 2,3% от общего торгового оборота приходится на Украину. Это, конечно, очень мало. Было больше. Что любопытно, мне недавно рассказали мои украинские знакомые, объем торгового сотрудничества с ЕС за годы продвижения партнерства практически не изменился», – сказал Медведев.

Напомним, что ранее Россия ввела санкции в отношении 368 украинских физических лиц и порядка 70 компаний.