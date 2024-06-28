Медведев: США находятся в шаге от проигрыша

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Соединенные Штаты оказались на грани поражения в холодной войне.

Об этом на 12-м Петербургском международном юридическом форуме заявил председатель зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США в какой-то момент посчитали, что они выиграли холодную войну. Это было очень серьезное заблуждение. Они ее не выиграли. Более того, они в шаге от проигрыша. Они должны осознать всю значимость стоящих проблем перед человечеством», – сказал Медведев.

Он прокомментировал свои эпатажные посты в «Телеграме», посетовав на то, что их называют «излишне пессимистичными и даже апокалиптичными».

«Я это делаю намеренно. Я просто хочу, чтобы все призадумались о том, что происходит в мире. А происходят совершенно беспрецедентные вещи. А пессимист – это хорошо информированный оптимист», – сказал Медведев.