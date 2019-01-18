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19.01.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Политика, Россия, Украина
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Медведев требует имя чиновника, подарившего победу СБУ

Депортация из России журналистки Елены Бойко подарило СБУ и украинской пропаганде прекрасную возможность сеять пораженческие настроения в среде антифашистов и постоянно напоминать о том, что лозунг «Русские своих не бросают» больше не работает.

Об этом в своем блоге рассуждает известный российский телеведущий Андрей Медведев, приводя цитату спикера СБУ во Львовской области Олега Александрова: «То, что происходило в суде, это еще одно доказательство того, что российский лозунг, что «Россия своих не бросает», не действует».

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«И теперь нам все время будут так говорить — Лозунг русские своих не бросают не работает. Кто бы ни была Бойко, сдали её зря. Так нельзя было делать. Лучше было осудить у нас, если уж без этого никак нельзя было обойтись. Мне конечно, очень интересно, кто был тот человек, который принял окончательное решение. Очень», – подчеркнул Медведев.

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